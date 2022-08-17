17 августа 2022

Прокуратура нашла нарушения в работе курганского аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт, споттинг. Курган, як 42, аэропорт курган
После вмешательства транспортного прокурора все недочеты были устранены Фото:

Курганская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и пожарной безопасности в местном аэропорте. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в АО „Аэропорт Курган“ отсутствовала лицензия на осуществление деятельности по тушению пожаров, а также самолет-тренажер и необходимое оборудование на учебно-тренировочном полигоне. Прокурор направил в Курганский городской суд исковое заявление о возложении на предприятие воздушного транспорта обязанности устранить нарушения законодательства», — указано в telegram-канале ведомства.

Требования прокурора были выполнены, говорится в сообщении. Аэропорту была выдана лицензия на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных и инфраструктурных объектах. Кроме этого, учебно-тренировочный полигон был оборудован самолетом-тренажером и площадкой для тушения. Также было приобретено 2 новых пожарных машины на базе КАМАЗ.

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Курганская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и пожарной безопасности в местном аэропорте. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Установлено, что в АО „Аэропорт Курган“ отсутствовала лицензия на осуществление деятельности по тушению пожаров, а также самолет-тренажер и необходимое оборудование на учебно-тренировочном полигоне. Прокурор направил в Курганский городской суд исковое заявление о возложении на предприятие воздушного транспорта обязанности устранить нарушения законодательства», — указано в telegram-канале ведомства. Требования прокурора были выполнены, говорится в сообщении. Аэропорту была выдана лицензия на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных и инфраструктурных объектах. Кроме этого, учебно-тренировочный полигон был оборудован самолетом-тренажером и площадкой для тушения. Также было приобретено 2 новых пожарных машины на базе КАМАЗ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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