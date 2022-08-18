Командир ополчения: европейцы едут защищать Запорожье от ВСУ

Жители Германии захотели вернуться в Запорожье для противостояния украинцам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Среди добровольцев, которые хотят освобождать Запорожскую область от украинских националистов, есть жители западных стран. Об этом сообщил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

«К нам, допустим, сейчас летят два человека из Германии. Они наши, просто они уехали в 90-е. Но глядя на то, что происходит, он (один из них. — прим. ред.) говорит: я уже не могу здесь сидеть, я хочу в Запорожье. То есть он запорожец сам», — сказал Новиков в интервью РИА «Новости».

Также он отметил, что к ним в добровольческую армию захотели вступить жители РФ. Новиков сообщал, что в Запорожье ополченцы решили создать добровольческую армию, чтобы освободить территорию от украинских националистов.

На Украину также отправляются добровольцы из Чечни, передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия также помогает жителям Донбасса.