Сотни жителей центра Кургана остались без воды

Отключение воды связано с коммунальной аварией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за коммунальной аварии в центре Кургана без холодной воды остались 15 домов. Данная информация размещена на сайте компании «Водный Союз».

«Без ХВС: ул. Советская, 93, 103, 105, 107А, 115, 119 (Центр ДНК), 123, 127, 110, 110стр. 1, 116, 118, 128, 132 (школа № 8), 136. Работает бригада компании», — указано в сообщении.

Также воды не будет в здании, расположенном по адресу: ул. Пролетарская, 17. Отключение воды связано с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. Советская,103.

Из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации в Кургане происходят частые коммунальные аварии. «Водный Союз» в ближайшие три года потратит на их модернизацию более 600 млн рублей, из них около 220 млн рублей израсходуют в 2022 году.