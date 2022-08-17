17 августа 2022

В Перми создали приложение для безопасности туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , лэп, лесной пожар, пожар в лесу, дым от пожара, пожар на волчихе
Приложение подскажет, где нет пожара Фото:

В Пермском крае туристы и грибники могут выбрать безопасный маршрут, где нет лесных пожаров, с помощью нового мобильного приложения. Кроме того, оно сможет помочь сориентироваться на местности при отсутствии сотовой связи. Разработал сервис начальник региональной диспетчерской службы Пермского лесопожарного центра Григорий Чечушков.

«В целях оперативной и достоверной передачи информации от граждан об обнаруженных возгораниях, при посещении территории лесного фонда в региональную диспетчерскую службу Пермского лесопожарного центра, а также планирования безопасных маршрутов отдыха, определения своего местоположения в квартальной сети лесов при отсутствии сотовой связи, рекомендуем граждан при посещении лесов, использовать мобильное приложение „Лесные пожары“», — говорится в сообщении центра в Telegram.

Приложение работает на устройствах с ОС Android. В лесопожарном центре отмечают, что инициатива его создания была ранее одобрена губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

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В Пермском крае туристы и грибники могут выбрать безопасный маршрут, где нет лесных пожаров, с помощью нового мобильного приложения. Кроме того, оно сможет помочь сориентироваться на местности при отсутствии сотовой связи. Разработал сервис начальник региональной диспетчерской службы Пермского лесопожарного центра Григорий Чечушков. «В целях оперативной и достоверной передачи информации от граждан об обнаруженных возгораниях, при посещении территории лесного фонда в региональную диспетчерскую службу Пермского лесопожарного центра, а также планирования безопасных маршрутов отдыха, определения своего местоположения в квартальной сети лесов при отсутствии сотовой связи, рекомендуем граждан при посещении лесов, использовать мобильное приложение „Лесные пожары“», — говорится в сообщении центра в Telegram. Приложение работает на устройствах с ОС Android. В лесопожарном центре отмечают, что инициатива его создания была ранее одобрена губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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