В Перми создали приложение для безопасности туристов

В Пермском крае туристы и грибники могут выбрать безопасный маршрут, где нет лесных пожаров, с помощью нового мобильного приложения. Кроме того, оно сможет помочь сориентироваться на местности при отсутствии сотовой связи. Разработал сервис начальник региональной диспетчерской службы Пермского лесопожарного центра Григорий Чечушков.
«В целях оперативной и достоверной передачи информации от граждан об обнаруженных возгораниях, при посещении территории лесного фонда в региональную диспетчерскую службу Пермского лесопожарного центра, а также планирования безопасных маршрутов отдыха, определения своего местоположения в квартальной сети лесов при отсутствии сотовой связи, рекомендуем граждан при посещении лесов, использовать мобильное приложение „Лесные пожары“», — говорится в сообщении центра в Telegram.
Приложение работает на устройствах с ОС Android. В лесопожарном центре отмечают, что инициатива его создания была ранее одобрена губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.
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