17 августа 2022

В Пермский край вернется 30-градусная жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, лето, жара, головной убор, пекло
Выходные в Пермском крае ожидаются без осадков Фото:

Жаркая погода вернется в Пермский край на предстоящих выходных 20—21 августа. Температура воздуха днем поднимется до +25, +30 градусов, при этом будет засушливая погода, сообщает ГИС Центр ПГНИУ.

«В выходные дни по мере смещения центра антициклона к Уралу вероятно сохранение малооблачной погоды (хотя по северу есть некоторая вероятность кратковременных дождей и гроз). Температура воздуха в ночные часы повысится до +10…+15 градусов, а днем до +25…+30 градусов», — сообщается на сайте центра.

Потепление в регионе начнется уже в пятницу — температура в последний рабочий день недели составит +23, +28 градусов. Теплее всего будет на юге края. Также синоптики сообщают, что до конца недели из-за засушливой погоды не будет осадков.

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Жаркая погода вернется в Пермский край на предстоящих выходных 20—21 августа. Температура воздуха днем поднимется до +25, +30 градусов, при этом будет засушливая погода, сообщает ГИС Центр ПГНИУ. «В выходные дни по мере смещения центра антициклона к Уралу вероятно сохранение малооблачной погоды (хотя по северу есть некоторая вероятность кратковременных дождей и гроз). Температура воздуха в ночные часы повысится до +10…+15 градусов, а днем до +25…+30 градусов», — сообщается на сайте центра. Потепление в регионе начнется уже в пятницу — температура в последний рабочий день недели составит +23, +28 градусов. Теплее всего будет на юге края. Также синоптики сообщают, что до конца недели из-за засушливой погоды не будет осадков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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