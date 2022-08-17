В Пермский край вернется 30-градусная жара

18 августа 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Выходные в Пермском крае ожидаются без осадков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жаркая погода вернется в Пермский край на предстоящих выходных 20—21 августа. Температура воздуха днем поднимется до +25, +30 градусов, при этом будет засушливая погода, сообщает ГИС Центр ПГНИУ. «В выходные дни по мере смещения центра антициклона к Уралу вероятно сохранение малооблачной погоды (хотя по северу есть некоторая вероятность кратковременных дождей и гроз). Температура воздуха в ночные часы повысится до +10…+15 градусов, а днем до +25…+30 градусов», — сообщается на сайте центра. Потепление в регионе начнется уже в пятницу — температура в последний рабочий день недели составит +23, +28 градусов. Теплее всего будет на юге края. Также синоптики сообщают, что до конца недели из-за засушливой погоды не будет осадков.

Жаркая погода вернется в Пермский край на предстоящих выходных 20—21 августа. Температура воздуха днем поднимется до +25, +30 градусов, при этом будет засушливая погода, сообщает ГИС Центр ПГНИУ. «В выходные дни по мере смещения центра антициклона к Уралу вероятно сохранение малооблачной погоды (хотя по северу есть некоторая вероятность кратковременных дождей и гроз). Температура воздуха в ночные часы повысится до +10…+15 градусов, а днем до +25…+30 градусов», — сообщается на сайте центра. Потепление в регионе начнется уже в пятницу — температура в последний рабочий день недели составит +23, +28 градусов. Теплее всего будет на юге края. Также синоптики сообщают, что до конца недели из-за засушливой погоды не будет осадков.