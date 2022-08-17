На Тюменскую область надвигаются губительные морозы

В Тюменскую область придут морозы, которые могут привести к гибели посевов. Об этом URA.RU сообщили в Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«По данным Тюменского ЦГМС, на территории юга Тюменской области: 19 августа 2022 года местами в приземном слое сохранятся заморозки от 0 до -3 градусов. В связи с прогнозируемыми заморозками на всей территории Тюменской области возможно повреждение (гибель) посевов на полях в овощеводческих хозяйствах и частных подворьях», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало о том, что в тюменской области ожидаются дожди. А температура воздуха опустится до минусовых температур.
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