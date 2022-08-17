На Тюменскую область надвигаются губительные морозы

18 августа 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Гибель угрожает посевам на территории всей области Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменскую область придут морозы, которые могут привести к гибели посевов. Об этом URA.RU сообщили в Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «По данным Тюменского ЦГМС, на территории юга Тюменской области: 19 августа 2022 года местами в приземном слое сохранятся заморозки от 0 до -3 градусов. В связи с прогнозируемыми заморозками на всей территории Тюменской области возможно повреждение (гибель) посевов на полях в овощеводческих хозяйствах и частных подворьях», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменской области ожидаются дожди. А температура воздуха опустится до минусовых температур.

В Тюменскую область придут морозы, которые могут привести к гибели посевов. Об этом URA.RU сообщили в Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «По данным Тюменского ЦГМС, на территории юга Тюменской области: 19 августа 2022 года местами в приземном слое сохранятся заморозки от 0 до -3 градусов. В связи с прогнозируемыми заморозками на всей территории Тюменской области возможно повреждение (гибель) посевов на полях в овощеводческих хозяйствах и частных подворьях», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменской области ожидаются дожди. А температура воздуха опустится до минусовых температур.