17 августа 2022

На Тюменскую область надвигаются губительные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, деревья, деревья в снегу, зимний пейзаж, мороз, холод, снег на деревьях, снег на ветках
Гибель угрожает посевам на территории всей области Фото:

В Тюменскую область придут морозы, которые могут привести к гибели посевов. Об этом URA.RU сообщили в Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«По данным Тюменского ЦГМС, на территории юга Тюменской области: 19 августа 2022 года местами в приземном слое сохранятся заморозки от 0 до -3 градусов. В связи с прогнозируемыми заморозками на всей территории Тюменской области возможно повреждение (гибель) посевов на полях в овощеводческих хозяйствах и частных подворьях», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменской области ожидаются дожди. А температура воздуха опустится до минусовых температур.

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В Тюменскую область придут морозы, которые могут привести к гибели посевов. Об этом URA.RU сообщили в Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «По данным Тюменского ЦГМС, на территории юга Тюменской области: 19 августа 2022 года местами в приземном слое сохранятся заморозки от 0 до -3 градусов. В связи с прогнозируемыми заморозками на всей территории Тюменской области возможно повреждение (гибель) посевов на полях в овощеводческих хозяйствах и частных подворьях», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменской области ожидаются дожди. А температура воздуха опустится до минусовых температур.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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