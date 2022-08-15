Жителей Тюменской области во вторник 16 августа ожидают дожди, сильный ветер и похолодание до +5 градусов. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Тюменской области. Также температура воздуха опустится до минусовых значений в приземной слое.
«Переменная облачность, ночью местами, днем повсеместно небольшие дожди, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +5,+10, в приземном слое заморозки -0,-3, днем +16,+21», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что на юге Тюменской области с 15 по 18 августа ожидаются ночные заморозки в приземном слое. Тюменцев просят следить за растениями, которые от низких температур могут повредиться.
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
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Жителей Тюменской области во вторник 16 августа ожидают дожди, сильный ветер и похолодание до +5 градусов. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Тюменской области. Также температура воздуха опустится до минусовых значений в приземной слое. «Переменная облачность, ночью местами, днем повсеместно небольшие дожди, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +5,+10, в приземном слое заморозки -0,-3, днем +16,+21», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что на юге Тюменской области с 15 по 18 августа ожидаются ночные заморозки в приземном слое. Тюменцев просят следить за растениями, которые от низких температур могут повредиться.