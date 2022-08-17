Тюменцы обеспокоены массовыми убийствами собак в городе

18 августа 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

От отравления страдают как бездомные, так и домашние собаки. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени обеспокоены тем, что в районе Дома Обороны массово травят собак. Пост с соответствующей информацией был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Дело, в том, что происходят неоднократные массовые убийства собак на Доме Обороны в Тюмени, причем не бездомных, а проживающих на производственных территориях и базах. Так массовое отравление произошло весной 2022 года, тогда были отравлены за одни сутки три собаки с территории ДОСААФ, и одна собака с территории ЖКС. Была еще информация, что пострадала и домашняя. Вчера, 17 августа, была снова отравлена молодая, стерилизованная и чипированная собака, с территории ЖКС. У всех одни и те же признаки отравления: пена изо рта, конвульсии. В течении 2-3 часов, собаки погибают в страшных мучениях. Делают это скорее всего одни и те же люди, живущие рядом», — написала Анна Колмакова. Тюменцы считают, что людей, которые вредят животным нужно лечить. «Людей, которым хочется кого-то травить, надо или лечить, или наказывать (если свое желание исполнили)», — прокомментировал пост пользователь с ником No Name. «Вот сволочи. Узнали бы кто — приняли бы меры. Достаточно просто понюхать отраву, чтобы получить печальный исход. Закон о жестоком обращении с животными в Тюмени не работает», — написала Евгения Смирнова. Агентству не удалось дозвониться в «ЛесПаркХоз», на звонок не ответили. Им был направлен письменный запрос. Также запрос был отправлен в департамент ветеринарии Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тюмени обеспокоены тем, что в районе Дома Обороны массово травят собак. Пост с соответствующей информацией был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Дело, в том, что происходят неоднократные массовые убийства собак на Доме Обороны в Тюмени, причем не бездомных, а проживающих на производственных территориях и базах. Так массовое отравление произошло весной 2022 года, тогда были отравлены за одни сутки три собаки с территории ДОСААФ, и одна собака с территории ЖКС. Была еще информация, что пострадала и домашняя. Вчера, 17 августа, была снова отравлена молодая, стерилизованная и чипированная собака, с территории ЖКС. У всех одни и те же признаки отравления: пена изо рта, конвульсии. В течении 2-3 часов, собаки погибают в страшных мучениях. Делают это скорее всего одни и те же люди, живущие рядом», — написала Анна Колмакова. Тюменцы считают, что людей, которые вредят животным нужно лечить. «Людей, которым хочется кого-то травить, надо или лечить, или наказывать (если свое желание исполнили)», — прокомментировал пост пользователь с ником No Name. «Вот сволочи. Узнали бы кто — приняли бы меры. Достаточно просто понюхать отраву, чтобы получить печальный исход. Закон о жестоком обращении с животными в Тюмени не работает», — написала Евгения Смирнова. Агентству не удалось дозвониться в «ЛесПаркХоз», на звонок не ответили. Им был направлен письменный запрос. Также запрос был отправлен в департамент ветеринарии Тюменской области.