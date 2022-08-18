Министрами Херсонской области стали управленцы из России

18 августа 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Российские управленцы прибыли в Херсон для улучшения экономической ситуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новыми министрами Херсонской области назначили трех управленцев из Российской Федерации. Сообщение об этом опубликовал telegram-канал администрации региона. «В целях улучшения экономической ситуации в Херсонской области, Россия направила группу управленцев, которые зарекомендовали себя как добросовестные и ответственные профессионалы. С их приходом открываются новые интеграционные перспективы и переход на качественно новый уровень управления», — сообщается в telegram-канале администрации Херсонской области. На должность первого заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) по безопасности был назначен Катериничев Алексей Викторович. Машкауцан Семен Алексеевич стал заместителем председателя правительства и министром промышленности. Министром финансов был назначен Немтинов Евгений Викторович. Херсонская область перешла под контроль российской армии в ходе спецоперации на Украине. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявлял, что жители области готовы к вступлению области в состав РФ.

Новыми министрами Херсонской области назначили трех управленцев из Российской Федерации. Сообщение об этом опубликовал telegram-канал администрации региона. «В целях улучшения экономической ситуации в Херсонской области, Россия направила группу управленцев, которые зарекомендовали себя как добросовестные и ответственные профессионалы. С их приходом открываются новые интеграционные перспективы и переход на качественно новый уровень управления», — сообщается в telegram-канале администрации Херсонской области. На должность первого заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) по безопасности был назначен Катериничев Алексей Викторович. Машкауцан Семен Алексеевич стал заместителем председателя правительства и министром промышленности. Министром финансов был назначен Немтинов Евгений Викторович. Херсонская область перешла под контроль российской армии в ходе спецоперации на Украине. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявлял, что жители области готовы к вступлению области в состав РФ.