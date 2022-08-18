Министрами Херсонской области стали управленцы из России

Новыми министрами Херсонской области назначили трех управленцев из Российской Федерации. Сообщение об этом опубликовал telegram-канал администрации региона.
«В целях улучшения экономической ситуации в Херсонской области, Россия направила группу управленцев, которые зарекомендовали себя как добросовестные и ответственные профессионалы. С их приходом открываются новые интеграционные перспективы и переход на качественно новый уровень управления», — сообщается в telegram-канале администрации Херсонской области.
На должность первого заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) по безопасности был назначен Катериничев Алексей Викторович. Машкауцан Семен Алексеевич стал заместителем председателя правительства и министром промышленности. Министром финансов был назначен Немтинов Евгений Викторович.
Херсонская область перешла под контроль российской армии в ходе спецоперации на Украине. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявлял, что жители области готовы к вступлению области в состав РФ.
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