Министрами Херсонской области стали управленцы из России

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Заседание областной думы. Курган, пустое кресло, увольнение, триколор, флаг россии
Российские управленцы прибыли в Херсон для улучшения экономической ситуации Фото:

Новыми министрами Херсонской области назначили трех управленцев из Российской Федерации. Сообщение об этом опубликовал telegram-канал администрации региона.

«В целях улучшения экономической ситуации в Херсонской области, Россия направила группу управленцев, которые зарекомендовали себя как добросовестные и ответственные профессионалы. С их приходом открываются новые интеграционные перспективы и переход на качественно новый уровень управления», — сообщается в telegram-канале администрации Херсонской области.

На должность первого заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) по безопасности был назначен Катериничев Алексей Викторович. Машкауцан Семен Алексеевич стал заместителем председателя правительства и министром промышленности. Министром финансов был назначен Немтинов Евгений Викторович.

Херсонская область перешла под контроль российской армии в ходе спецоперации на Украине. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявлял, что жители области готовы к вступлению области в состав РФ.

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Новыми министрами Херсонской области назначили трех управленцев из Российской Федерации. Сообщение об этом опубликовал telegram-канал администрации региона. «В целях улучшения экономической ситуации в Херсонской области, Россия направила группу управленцев, которые зарекомендовали себя как добросовестные и ответственные профессионалы. С их приходом открываются новые интеграционные перспективы и переход на качественно новый уровень управления», — сообщается в telegram-канале администрации Херсонской области. На должность первого заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) по безопасности был назначен Катериничев Алексей Викторович. Машкауцан Семен Алексеевич стал заместителем председателя правительства и министром промышленности. Министром финансов был назначен Немтинов Евгений Викторович. Херсонская область перешла под контроль российской армии в ходе спецоперации на Украине. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявлял, что жители области готовы к вступлению области в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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