Стремоусов: Херсонская область готова войти в состав России

Жители Херсонской области готовы к вступлению региона в состав Российской Федерации. Об этом говорит настроение людей на встречах с властями области, считает замглавы администрации Херсона Кирилл Стремоусов.
«Постоянные встречи с жителями Херсонской области говорят о том, что люди хотят мира и стабильности», — написал Стремоусов в Telegram. Он отметил, что власти региона видят готовность жителей Херсонщины вступить «в большую и дружную российскую семью».
Россия взяла под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей в ходе специальной операции на Украине. По словам Стремоусова, границы Херсонской области надежно защищены Вооруженными силами России, передает RT. Замглавы администрации также отмечал, что регион в любом случае войдет в состав России. Так, жители Херсона начали получать российские соцвыплаты и обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке.
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Жители Херсонской области готовы к вступлению региона в состав Российской Федерации. Об этом говорит настроение людей на встречах с властями области, считает замглавы администрации Херсона Кирилл Стремоусов. «Постоянные встречи с жителями Херсонской области говорят о том, что люди хотят мира и стабильности», — написал Стремоусов в Telegram. Он отметил, что власти региона видят готовность жителей Херсонщины вступить «в большую и дружную российскую семью». Россия взяла под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей в ходе специальной операции на Украине. По словам Стремоусова, границы Херсонской области надежно защищены Вооруженными силами России, передает RT. Замглавы администрации также отмечал, что регион в любом случае войдет в состав России. Так, жители Херсона начали получать российские соцвыплаты и обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке.