Свердловский минздрав экстренно ищет врачей после слов Куйвашева

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Встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с молодыми промышленниками на территории предприятия ЕВРАЗ в Нижнем Тагиле. Свердловская область , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев 22 июля поручил минздраву решить проблему с дефицитом врачей Фото:

Минздрав Свердловской области после поручения губернатора Евгения Куйвашева за месяц обеспечил больницу Ивделя врачами-вахтовиками и продолжает экстренный поиск специалистов. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«22 июля во время поездки в Ивдель я дал поручение минздраву — решить проблему с нехваткой врачей в городской больнице. Сегодня мне отчитались, что временно решен вопрос с реаниматологами», — написал Куйвашев.

Для работы в Ивделе привлекли врачей госпиталя ветеранов войн. Они работают в горбольнице вахтовым методом. Кроме этого, для работы привлечены медики Краснотурьинска, обеспечившие жителей Ивделя услугами уролога, психиатра, офтальмолога и стоматолога. Кроме этого, в городской больнице начал принимать педиатр.

Однако врачи-вахтовики считаются временным решением — их нашли за месяц. Местные власти продолжат искать медиков для работы, чтобы у жителей Ивделя не было проблем с посещением необходимых специалистов.

Евгений Куйвашев 17 августа призвал регионального министра здравоохранения Андрея Карлова экстренно избавить регион от дефицита врачей. У главы минздрава был месяц на решение проблемы.

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Минздрав Свердловской области после поручения губернатора Евгения Куйвашева за месяц обеспечил больницу Ивделя врачами-вахтовиками и продолжает экстренный поиск специалистов. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «22 июля во время поездки в Ивдель я дал поручение минздраву — решить проблему с нехваткой врачей в городской больнице. Сегодня мне отчитались, что временно решен вопрос с реаниматологами», — написал Куйвашев. Для работы в Ивделе привлекли врачей госпиталя ветеранов войн. Они работают в горбольнице вахтовым методом. Кроме этого, для работы привлечены медики Краснотурьинска, обеспечившие жителей Ивделя услугами уролога, психиатра, офтальмолога и стоматолога. Кроме этого, в городской больнице начал принимать педиатр. Однако врачи-вахтовики считаются временным решением — их нашли за месяц. Местные власти продолжат искать медиков для работы, чтобы у жителей Ивделя не было проблем с посещением необходимых специалистов. Евгений Куйвашев 17 августа призвал регионального министра здравоохранения Андрея Карлова экстренно избавить регион от дефицита врачей. У главы минздрава был месяц на решение проблемы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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