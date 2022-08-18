Свердловский минздрав экстренно ищет врачей после слов Куйвашева

Минздрав Свердловской области после поручения губернатора Евгения Куйвашева за месяц обеспечил больницу Ивделя врачами-вахтовиками и продолжает экстренный поиск специалистов. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«22 июля во время поездки в Ивдель я дал поручение минздраву — решить проблему с нехваткой врачей в городской больнице. Сегодня мне отчитались, что временно решен вопрос с реаниматологами», — написал Куйвашев.
Для работы в Ивделе привлекли врачей госпиталя ветеранов войн. Они работают в горбольнице вахтовым методом. Кроме этого, для работы привлечены медики Краснотурьинска, обеспечившие жителей Ивделя услугами уролога, психиатра, офтальмолога и стоматолога. Кроме этого, в городской больнице начал принимать педиатр.
Однако врачи-вахтовики считаются временным решением — их нашли за месяц. Местные власти продолжат искать медиков для работы, чтобы у жителей Ивделя не было проблем с посещением необходимых специалистов.
Евгений Куйвашев 17 августа призвал регионального министра здравоохранения Андрея Карлова экстренно избавить регион от дефицита врачей. У главы минздрава был месяц на решение проблемы.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»