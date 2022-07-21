Куйвашев пообещал отдаленным городам жизнь, как в Екатеринбурге

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в конгресс-центре по итогам «Иннопром 2019», куйвашев евгений, портрет, разводит руками
Евгений Куйвашев находится в предвыборной поездке на севере области Фото:
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Уровень жизни во всех городах Свердловской области должен стать таким же, как в Екатеринбурге. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев во время предвыборного турне по северным территориям региона. Такую задачу он поставил перед мэрами и членами правительства.

«За последние 10 лет мы немало сделали для развития Северного округа, подходили к решению задач комплексно и системно. И эта работа действительно принесла свои плоды. Жизнь в северных городах улучшается: снижается безработица, растет заработная плата, появляются новые рабочие места. <…> Я убежден, что качество жизни может и должно быть одинаковым на всей территории региона: и в 50 километрах от Екатеринбурга, и в 500», — сказал Куйвашев, его слова приводит региональный департамент информполитики.

Уровень жизни на севере власти планируют поднимать за счет социальных, инфраструктурных и промышленных проектов. В частности, местные предприятия встроят в новые логистические цепочки, а в городах построят и реконструируют дороги. Отдельно областные власти собираются следить за дефицитом кадров в северных больницах.

Куйвашев с 21 июля находится в двухдневной предвыборной поездке по отдаленным городам области. Турне он начал с Ивделя и пообещал в скором времени запустить в город скоростной поезд «Ласточка». 22 июля губернатор будет работать в Краснотурьинске. Узнав о готовящемся визите, местные жители позвали Куйвашева прогуляться по разбитому двору возле их дома.

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Уровень жизни во всех городах Свердловской области должен стать таким же, как в Екатеринбурге. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев во время предвыборного турне по северным территориям региона. Такую задачу он поставил перед мэрами и членами правительства. «За последние 10 лет мы немало сделали для развития Северного округа, подходили к решению задач комплексно и системно. И эта работа действительно принесла свои плоды. Жизнь в северных городах улучшается: снижается безработица, растет заработная плата, появляются новые рабочие места. <…> Я убежден, что качество жизни может и должно быть одинаковым на всей территории региона: и в 50 километрах от Екатеринбурга, и в 500», — сказал Куйвашев, его слова приводит региональный департамент информполитики. Уровень жизни на севере власти планируют поднимать за счет социальных, инфраструктурных и промышленных проектов. В частности, местные предприятия встроят в новые логистические цепочки, а в городах построят и реконструируют дороги. Отдельно областные власти собираются следить за дефицитом кадров в северных больницах. Куйвашев с 21 июля находится в двухдневной предвыборной поездке по отдаленным городам области. Турне он начал с Ивделя и пообещал в скором времени запустить в город скоростной поезд «Ласточка». 22 июля губернатор будет работать в Краснотурьинске. Узнав о готовящемся визите, местные жители позвали Куйвашева прогуляться по разбитому двору возле их дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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