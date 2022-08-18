Пермский депутат ответил на слухи об активах в США

Юрий Борисовец уверяет, что давно вышел из бизнеса в США Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Руководитель фракции «Единой России» в заксобрании Пермского края Юрий Борисовец ответил на претензии со стороны бывшего партнера и помощника Артура Васильева о том, что Борисовец остается владельцем долей в американских компаниях. Это заявление Васильев сделал в Ленинском районном суде Перми, где рассматривается дело о мошенничестве с землей с его стороны, в котором его обвинил Борисовец. По словам депутата, он давно вышел из бизнеса, что подтверждается несколькими проверками.

«Вся эта история происходит с подачи Васильева. Он пытается доказать, что является моим партнером по бизнесу, и все эти земельные участки — это его доля как партнера», — объяснил Борисовец URA.RU.

Он отметил, что прошел несколько проверок на наличие иностранных активов. В том числе прокурорскую, которая была инициирована самим Артуром Васильевым. Также его проверяла налоговая инспекция. И ни одна из проверок не показала, что у Борисовца есть активы за границей.

Борисовец является депутатом заксобрания, избранным по спискам «Единой России». Ранее он был депутатом Госдумы. А по избирательному законодательству, все кандидаты тщательно проверяются Росфинмониторингом на предмет наличия активов и счетов за границей. В случае их выявления кандидату грозит снятие с выборов.

Речь идет об учрежденных в 1997 году B&V Enterprises, Ltd и Amerus Int. Enterprises, Ltd. (США). Артур Васильев свою позицию объясняет тем, что по законам США один партнер не может выйти из бизнеса без уведомления второго. А он таких уведомлений не получал, сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на выступление Васильева в суде, где рассматривается дело о мошенничестве с суммой ущерба почти 800 млн рублей.

Борисовец отмечает, что Васильев апеллирует к американским законам. Сам же Борисовец опирается на российское законодательство. «Да и трактует он закон неправильно. Все у него есть, я посылал ему заявление. И на всякий случай еще посылал в штат Огайо», — говорит депутат ЗС.