Пермячка пугает целый двор разговорами с несуществующими людьми

19 августа 2022 в 08:50 Размер текста - 17 +

Из-за женщины не могут спать жители близлежащих домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители одного из дворов в Мотовилихинском районе Перми жалуются на соседку, которая мешает спать окружающим громкими монологами. Женщина может начать кричать в любое время дня и ночи в открытое окно, разговаривая с несуществующими людьми. Местных жителей не спасают даже толстые пластиковые окна. «В редакцию ТСН обратились жители двух многоэтажек в Мотовилихе. Более двух лет в разное время суток они вынуждены слушать экспрессивные монологи одной из соседок», — сообщает телекомпания «Рифей Пермь». Из-за криков пермяки иногда не могут спать и расслабиться, так как женщина может вести свои монологи до 6 часов подряд. По словам живущих во дворе людей, когда это началось, все думали, что женщина просто разговаривает по телефону. Однако потом такие разговоры участились. Также громкая соседка стала кричать, чтобы от нее отстали и убрали руки, хотя женщина живет одна, и к ней никто не приходит. Местные жители считают, что у нарушительницы тишины может быть психическое заболевание. Сначала пермяки пробовали поговорить с самой соседкой, но не получив результата, обратились в полицию. Там провели расследование и выяснили, что женщина живет одна, у нее есть сын, который находится в Березниках и не знает, что происходит с матерью. Сотрудники правоохранительных органов пытались попасть в квартиру пермячки, но она их не пустила.

Жители одного из дворов в Мотовилихинском районе Перми жалуются на соседку, которая мешает спать окружающим громкими монологами. Женщина может начать кричать в любое время дня и ночи в открытое окно, разговаривая с несуществующими людьми. Местных жителей не спасают даже толстые пластиковые окна. «В редакцию ТСН обратились жители двух многоэтажек в Мотовилихе. Более двух лет в разное время суток они вынуждены слушать экспрессивные монологи одной из соседок», — сообщает телекомпания «Рифей Пермь». Из-за криков пермяки иногда не могут спать и расслабиться, так как женщина может вести свои монологи до 6 часов подряд. По словам живущих во дворе людей, когда это началось, все думали, что женщина просто разговаривает по телефону. Однако потом такие разговоры участились. Также громкая соседка стала кричать, чтобы от нее отстали и убрали руки, хотя женщина живет одна, и к ней никто не приходит. Местные жители считают, что у нарушительницы тишины может быть психическое заболевание. Сначала пермяки пробовали поговорить с самой соседкой, но не получив результата, обратились в полицию. Там провели расследование и выяснили, что женщина живет одна, у нее есть сын, который находится в Березниках и не знает, что происходит с матерью. Сотрудники правоохранительных органов пытались попасть в квартиру пермячки, но она их не пустила.