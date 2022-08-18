В Свердловской области построят храм генерала. Фото

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Храм планируют установить в честь основателя Богдановича Фото:

На территории Богдановичского городского округа (Свердловская область) построят храм генерала Евгения Васильевича, который считается основателем Богдановича. Об этом URA.RU сообщили в Фонде святой Екатерины.

«В 2024 году в Свердловской области появится храм-памятник основателю Богдановича, генералу Евгению Васильевичу, посвященный преподобному Исаакию Далматскому», — сообщили в фонде. Там отметили, что уже начали готовить место к заложению фундамента.

Храм будет деревянным. Финансирование строительства вязал на себя Фонд святой Екатерины. К весне 2023 года планируют полностью изготовить сруб и установить вместе с куполами.

Идею возвести храм-памятник оценил иеромонах Гавриил (Горин). Он рассказал, что считает святую Екатерину «помощницей» строителей храма, образом, вдохновляющим верующих людей.

Ранее в Свердловской области занялись ремонтом Крестовоздвиженского собора Свято-Николаевского монастыря, который является одной из известнейших святынь региона. Внутри храма провели отделочные работы, а также отреставрировали фасад.

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На территории Богдановичского городского округа (Свердловская область) построят храм генерала Евгения Васильевича, который считается основателем Богдановича. Об этом URA.RU сообщили в Фонде святой Екатерины. «В 2024 году в Свердловской области появится храм-памятник основателю Богдановича, генералу Евгению Васильевичу, посвященный преподобному Исаакию Далматскому», — сообщили в фонде. Там отметили, что уже начали готовить место к заложению фундамента. Храм будет деревянным. Финансирование строительства вязал на себя Фонд святой Екатерины. К весне 2023 года планируют полностью изготовить сруб и установить вместе с куполами. Идею возвести храм-памятник оценил иеромонах Гавриил (Горин). Он рассказал, что считает святую Екатерину «помощницей» строителей храма, образом, вдохновляющим верующих людей. Ранее в Свердловской области занялись ремонтом Крестовоздвиженского собора Свято-Николаевского монастыря, который является одной из известнейших святынь региона. Внутри храма провели отделочные работы, а также отреставрировали фасад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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