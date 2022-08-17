Власти ХМАО раскрыли перспективы введения дистанта для школьников

Власти ХМАО не намерены вводить дистант в начале учебного года
Учебный год в школах ХМАО начнется в штатном режиме — очно. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.
«Новый учебный год в школах начнется в очном режиме. Дистанционный формат обучения не обсуждается ни на федеральном, ни на региональном уровне», — сказал Дренин.
Ранее URA.RU писало, что в начале августа в ХМАО был установлен рекорд лета по заболевшим коронавирусом. Тогда за сутки выявили 293 случая заражения коронавирусом.
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