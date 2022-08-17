17 августа 2022

Власти ХМАО раскрыли перспективы введения дистанта для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, учебный класс, урок, класс, дети, школа, школьники, образование, школьное образование
Власти ХМАО не намерены вводить дистант в начале учебного года Фото:

Учебный год в школах ХМАО начнется в штатном режиме — очно. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«Новый учебный год в школах начнется в очном режиме. Дистанционный формат обучения не обсуждается ни на федеральном, ни на региональном уровне», — сказал Дренин.

Ранее URA.RU писало, что в начале августа в ХМАО был установлен рекорд лета по заболевшим коронавирусом. Тогда за сутки выявили 293 случая заражения коронавирусом.

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Учебный год в школах ХМАО начнется в штатном режиме — очно. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Новый учебный год в школах начнется в очном режиме. Дистанционный формат обучения не обсуждается ни на федеральном, ни на региональном уровне», — сказал Дренин. Ранее URA.RU писало, что в начале августа в ХМАО был установлен рекорд лета по заболевшим коронавирусом. Тогда за сутки выявили 293 случая заражения коронавирусом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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