11 августа 2022

В ХМАО установлен рекорд лета по заболевшим коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Новых случаев заражения ковидом за сутки — 293 Фото:
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки выявлено 293 случая заражения коронавирусом. Это максимальные показатели за лето. Об этом сообщили в официальном telegram-канале властей региона.

«Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 214 299. Выздоровели за весь период пандемии — 210 035 человек. А 2558 умерло. Новых случаев за сутки — 293», — говорится в сообщении канала «Югра официально».

Согласно сводке, по числу заболевших лидируют Ханты-Мансийск (58) и Нижневартовск (44). Больше всего смертей от коронавируса (508) с начала пандемии зарегистрировано в Сургуте. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске возобновляет свою работу пункт вакцинации от коронавируса в многофункциональном центре. При этом из-за отсутствия атомайзеров (специального распылителя) в ХМАО назальная вакцинация от COVID-19 пока невозможна.

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В ХМАО за минувшие сутки выявлено 293 случая заражения коронавирусом. Это максимальные показатели за лето. Об этом сообщили в официальном telegram-канале властей региона. «Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 214 299. Выздоровели за весь период пандемии — 210 035 человек. А 2558 умерло. Новых случаев за сутки — 293», — говорится в сообщении канала «Югра официально». Согласно сводке, по числу заболевших лидируют Ханты-Мансийск (58) и Нижневартовск (44). Больше всего смертей от коронавируса (508) с начала пандемии зарегистрировано в Сургуте. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске возобновляет свою работу пункт вакцинации от коронавируса в многофункциональном центре. При этом из-за отсутствия атомайзеров (специального распылителя) в ХМАО назальная вакцинация от COVID-19 пока невозможна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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