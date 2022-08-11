В ХМАО установлен рекорд лета по заболевшим коронавирусом

12 августа 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Новых случаев заражения ковидом за сутки — 293 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В ХМАО за минувшие сутки выявлено 293 случая заражения коронавирусом. Это максимальные показатели за лето. Об этом сообщили в официальном telegram-канале властей региона. «Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 214 299. Выздоровели за весь период пандемии — 210 035 человек. А 2558 умерло. Новых случаев за сутки — 293», — говорится в сообщении канала «Югра официально». Согласно сводке, по числу заболевших лидируют Ханты-Мансийск (58) и Нижневартовск (44). Больше всего смертей от коронавируса (508) с начала пандемии зарегистрировано в Сургуте. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске возобновляет свою работу пункт вакцинации от коронавируса в многофункциональном центре. При этом из-за отсутствия атомайзеров (специального распылителя) в ХМАО назальная вакцинация от COVID-19 пока невозможна.

В ХМАО за минувшие сутки выявлено 293 случая заражения коронавирусом. Это максимальные показатели за лето. Об этом сообщили в официальном telegram-канале властей региона. «Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 214 299. Выздоровели за весь период пандемии — 210 035 человек. А 2558 умерло. Новых случаев за сутки — 293», — говорится в сообщении канала «Югра официально». Согласно сводке, по числу заболевших лидируют Ханты-Мансийск (58) и Нижневартовск (44). Больше всего смертей от коронавируса (508) с начала пандемии зарегистрировано в Сургуте. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске возобновляет свою работу пункт вакцинации от коронавируса в многофункциональном центре. При этом из-за отсутствия атомайзеров (специального распылителя) в ХМАО назальная вакцинация от COVID-19 пока невозможна.