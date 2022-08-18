Украина обстреляла Россию запрещенными минами «Лепесток»

18 августа 2022 в 22:03 Размер текста - 17 +

Отмечается, что «Лепестки» находят на территории Шебекинского городского округа Фото: Таисия Воронцова © URA.RU ВСУ обстреляли Белгородскую область минами «Лепесток». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Большое количество лепестковых мин обнаружены после обстрелов со стороны Украины. Их находят на территории Шебекинского городского округа в районе Середы. У нас уже есть большая трагедия, мальчик потерял кисть. И сейчас дал распоряжение, чтобы в каждой школе провели родительские собрания», — заявил Гладков в видео «10 вопросов губернатору», которое опубликовано на его личной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее сапер рассказал главную опасность «Лепестков». На минах может подорваться любой, в том числе и гражданский, так как украинские войска распространяют их неравномерно.

ВСУ обстреляли Белгородскую область минами «Лепесток». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Большое количество лепестковых мин обнаружены после обстрелов со стороны Украины. Их находят на территории Шебекинского городского округа в районе Середы. У нас уже есть большая трагедия, мальчик потерял кисть. И сейчас дал распоряжение, чтобы в каждой школе провели родительские собрания», — заявил Гладков в видео «10 вопросов губернатору», которое опубликовано на его личной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее сапер рассказал главную опасность «Лепестков». На минах может подорваться любой, в том числе и гражданский, так как украинские войска распространяют их неравномерно.