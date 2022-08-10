Подорвавшийся на «Лепестке» сапер рассказал их главную опасность

10 августа 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

ВСУ применяет запрещенное оружие против мирных жителей, сообщил сапер Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Используемые украинскими военными запрещенные мины «Лепесток» применяются не выборочно: ранения могут получить как военные, так и мирные жители городов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил подорвавшийся на этом снаряде сапер Андрей Чумаков. «Они же не стреляют по военным. На мины попадаются мирные жители — старики, дети, все. Любой человек может попасть в такую ситуацию», — сказал Чумаков. Сапер поделился своей историей ранения украинским боеприпасом. «В следствие обстрела были обнаружены мины-лепестки. Мы решили сделать контрольную проверку. Оказалось, что несколько мин зацепились на ветках деревьев. В этот момент был обстрел, видимо, вибрацией ее сбило, она упала мне прямо под ноги», — рассказал он. На территории Украины проводится специальная операция России по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. В ходе операции Вооруженные силы Украины применяют запрещенное оружие. Так, официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о том, что ВСУ продолжают минировать Донецк и Макеевку ракетами «Ураган», оборудованными запрещенными минами «Лепесток».

Используемые украинскими военными запрещенные мины «Лепесток» применяются не выборочно: ранения могут получить как военные, так и мирные жители городов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил подорвавшийся на этом снаряде сапер Андрей Чумаков. «Они же не стреляют по военным. На мины попадаются мирные жители — старики, дети, все. Любой человек может попасть в такую ситуацию», — сказал Чумаков. Сапер поделился своей историей ранения украинским боеприпасом. «В следствие обстрела были обнаружены мины-лепестки. Мы решили сделать контрольную проверку. Оказалось, что несколько мин зацепились на ветках деревьев. В этот момент был обстрел, видимо, вибрацией ее сбило, она упала мне прямо под ноги», — рассказал он. На территории Украины проводится специальная операция России по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. В ходе операции Вооруженные силы Украины применяют запрещенное оружие. Так, официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о том, что ВСУ продолжают минировать Донецк и Макеевку ракетами «Ураган», оборудованными запрещенными минами «Лепесток».