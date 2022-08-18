В ДНР представили новых руководителей из России

Премьер-министр Донецкой народной республики Виталий Хоценко представил членам правительства новых руководителей из России. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.
«Распоряжением Председателя Правительства ДНР от 18 августа 2022 года на должность Первого заместителя Министра экономического развития Донецкой народной республики назначен Владимир Зверков», — сообщается на сайте правительства ДНР. Ранее Зверков занимал должность замдиректора департамента регионального развития Минэкономразвития РФ.
Кроме того, приказами аппарата правительства ДНР от 18 августа были назначены еще четыре управленца. Так, бывший замдиректора департамента регионального развития Минэкономразвития РФ Рустам Мингазов занял должность советника председателя правительства ДНР. Мина Ахвердиева стала замруководителя аппарата правительства, оставив должность директора по информационной политике Северо-Кавказского федерального университета.
Замами руководителя аппарата правительства ДНР также стали Денис Петкун и Вадим Елизаров. Ранее Петкун занимал должность заместителя начальника отдела департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ, Елизаров был уполномоченным по защите прав предпринимателей в ЯНАО.
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Премьер-министр Донецкой народной республики Виталий Хоценко представил членам правительства новых руководителей из России. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте правительства. «Распоряжением Председателя Правительства ДНР от 18 августа 2022 года на должность Первого заместителя Министра экономического развития Донецкой народной республики назначен Владимир Зверков», — сообщается на сайте правительства ДНР. Ранее Зверков занимал должность замдиректора департамента регионального развития Минэкономразвития РФ. Кроме того, приказами аппарата правительства ДНР от 18 августа были назначены еще четыре управленца. Так, бывший замдиректора департамента регионального развития Минэкономразвития РФ Рустам Мингазов занял должность советника председателя правительства ДНР. Мина Ахвердиева стала замруководителя аппарата правительства, оставив должность директора по информационной политике Северо-Кавказского федерального университета. Замами руководителя аппарата правительства ДНР также стали Денис Петкун и Вадим Елизаров. Ранее Петкун занимал должность заместителя начальника отдела департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ, Елизаров был уполномоченным по защите прав предпринимателей в ЯНАО. Ранее новыми министрами Херсонской области назначили трех управленцев из Российской Федерации. Сообщалось, что они прибыли в регион для улучшения экономической ситуации.