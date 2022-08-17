В Тюмени 80-летняя женщина ушла из дома и не вернулась. Фото

18 августа 2022 в 22:43 Размер текста - 17 +

Пенсионерка пропала 17 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени пропала 80-летняя женщина. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова» в социальной сети «ВКонтакте». Пенсионерка 17 августа ушла из дома и не вернулась. «Пропал человек! Мухаметзянова Галима Аксановна, 1942 года рождения. 17 августа 2022 года ушла из дома по улице Бориса Житкова и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в сообщении поисковиков. Отмечается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Последний раз женщину видели в белом платье, голубой кофте, фиолетовой куртке с капюшоном, платке и бордовых туфлях. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 112 или волонтерам поискового отряда по номеру 8-932-32-39-911. Фото: «Белая Сова» в соцсети «ВКонтакте»

В Тюмени пропала 80-летняя женщина. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова» в социальной сети «ВКонтакте». Пенсионерка 17 августа ушла из дома и не вернулась. «Пропал человек! Мухаметзянова Галима Аксановна, 1942 года рождения. 17 августа 2022 года ушла из дома по улице Бориса Житкова и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в сообщении поисковиков. Отмечается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Последний раз женщину видели в белом платье, голубой кофте, фиолетовой куртке с капюшоном, платке и бордовых туфлях. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 112 или волонтерам поискового отряда по номеру 8-932-32-39-911.