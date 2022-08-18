В челябинском селе педофил четыре года издевался над дочерями

19 августа 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Наказание он будет отбывать в колонии особого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Увельского района Челябинской области приговорен к 22 годам в колонии особого режима за сексуальные преступления в отношении родной дочери и падчерицы. Он приходил к девочкам в спальню на протяжении четырех лет, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Информацию о приговоре подтвердили в пресс-службе суда. «С июля 2017 по март 2021 года 44-летний ранее судимый за убийство мужчина совершал в отношении родной дочери 2004 года рождения и падчерицы 2007 года рождения. Он приходил к ним в спальню, когда девочки спали и совершал в отношении них действия сексуального характера, кроме того, родную дочь под угрозой наказания просил присылать интимные фотографии при переписке в социальных сетях. Девочки рассказали все друг другу и старшему брату только в 2021 году, когда старшая дочь ушла жить к бабушке, устав от домогательств», — рассказал источник. Жена осужденного встала на его сторону, заявив, что дочери его оговаривают. Сам он также вину не признал, сообщив, что в спальню к детям приходил отгонять с кровати кошек, а на сексуальные темы в социальных сетях разговаривал с дочерью в воспитательных целях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, за понуждение к действиям сексуального характера и жестокое обращение с детьми мужчина приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Увельского района Челябинской области приговорен к 22 годам в колонии особого режима за сексуальные преступления в отношении родной дочери и падчерицы. Он приходил к девочкам в спальню на протяжении четырех лет, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Информацию о приговоре подтвердили в пресс-службе суда. «С июля 2017 по март 2021 года 44-летний ранее судимый за убийство мужчина совершал в отношении родной дочери 2004 года рождения и падчерицы 2007 года рождения. Он приходил к ним в спальню, когда девочки спали и совершал в отношении них действия сексуального характера, кроме того, родную дочь под угрозой наказания просил присылать интимные фотографии при переписке в социальных сетях. Девочки рассказали все друг другу и старшему брату только в 2021 году, когда старшая дочь ушла жить к бабушке, устав от домогательств», — рассказал источник. Жена осужденного встала на его сторону, заявив, что дочери его оговаривают. Сам он также вину не признал, сообщив, что в спальню к детям приходил отгонять с кровати кошек, а на сексуальные темы в социальных сетях разговаривал с дочерью в воспитательных целях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, за понуждение к действиям сексуального характера и жестокое обращение с детьми мужчина приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу.