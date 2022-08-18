Тюменские власти объявили «охоту» на лучших студентов России

Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил перспективы межвузовского кампуса мирового уровня Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская область создаст максимально комфортные условия для студентов и молодых предпринимателей со всей страны. Об этом, отвечая на вопрос о перспективах строительства межвузовского кампуса мирового уровня, во время форума «Слет успешных предпринимателей» заявил тюменский губернатор Александр Моор.

«Мы уверены в том, что у нас должен получиться этот проект не как у всех, а получиться лучше. И мы сможем не только создать условия для развития наших, тюменских молодых людей, но и привлечь сюда, к нам, молодых талантливых людей и будущих предпринимателей для учебы в наших вузах. Мы создадим для них соответствующую атмосферу», — заявил губернатор Моор во время своего выступления.

Он добавил, что сегодня все регионы страны конкурируют за перспективных молодых людей. И добавил, что хорошим стартом для развития инновационного и технологического предпринимательства должны стать вузы Тюменской области.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени будет построен межвузовский кампус мирового уровня. Он будет включать в себя комфортное жилье для студентов и общественное пространство для всех жителей и гостей города.