Моор объявил о начале реализации проекта мирового уровня

Александр Моор вернулся к идее строительства кампуса, место для которого ранее критиковали экоактивисты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени, на левом берегу Туры, построят межвузовский кампус мирового уровня. Такое заявление сделал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале. К обсуждению концепции приглашают тюменцев, жителей ЯНАО и ХМАО.

«Приняли важное для развития региона решение. Построим в Тюмени межвузовский кампус мирового уровня. Это будет и комфортное жилье для студентов, и открытая часть общественного пространства для всех жителей и гостей города», — объявил губернатор Александр Моор в своем telegram-канале.

Кампус расположится в центре Тюмени, на левом берегу Туры. Он станет продолжением тюменской набережной.

Средства на строительство регион рассчитывает получить как из федерального бюджета (участвуя в конкурсе в рамках нацпроекта «Наука и университеты»), так и используя государственно-частное партнерство. В частности, уже подписано соглашение с компанией «Системные концессии» — стратегическим партнером проекта.

Помимо образовательной части, кампус будет содержать в себе и общественные пространства. Идеи о том, что они должны включать в себя, жителям предлагают высказать на сайте тюменскийкампус.рф. Кроме того, к обсуждению приглашают будущих студентов из ЯНАО и ХМАО, а также их родителей.

Как ранее писало URA.RU, проект по строительству кампуса был связан с рядом скандалов. Сначала против него выступили экоактивисты: возведение комплекса в историческом центре — логе реки Тюменки, возмутило общественников. А в апреле 2021 года просьба губернатора Моора о финансовой помощи на строительство возмутила зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Ранее стоимость проекта оценивали в без малого 4 млрд рублей.

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