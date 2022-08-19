Технолог Егорова развеяла миф о белом налете на шоколаде

20 августа 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Белый налет означает, что на поверхность шоколада вышло какао-масло, объяснила Галина Егорова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Белый налет на шоколаде не означает, что продукт испорчен и вреден для здоровья. Такой налет называется жировым «поседением» и говорит о том, что из-за резких перепадов температур на поверхность шоколада переместилось какао-масло. Об этом URA.RU рассказала главный технолог компании Royal Forest Галина Егорова. «Жировое „поседение“ — это когда на изделиях образуется белый жировой налет или белые разводы. Оно возникает в результате миграции при резком перепаде температур какао-масла на поверхность шоколада. Есть такой продукт можно, белый налет не влияет на пищевую безопасность и не означает, что изделие испортилось», — объяснила Галина Егорова. Технолог добавила, что возникает белый налет на шоколаде из-за неправильного хранения. «Причинами появления налета могут быть холодные формы, слишком долгое охлаждение, или начинка. Также эти дефекты могут выявиться в результате неправильного температурного хранения шоколада», — заявила она. В беседе с URA.RU кондитер-технолог «Школы ПП тортов и десертов» Дарья Зеленова добавила, что белый налет также может возникать из-за повышенной влажности при хранении шоколада. «„Седина“ бывает двух видов: жировая и сахарная. При второй на поверхность шоколада поднимаются частички сахара. Образуется налет из-за повышенной влажности при хранении. Шоколад с „сединой“ можно есть, можно использовать для приготовления десертов. Чтобы избежать появления белого налета, нужно хранить продукт в темном сухом месте при температуре +14, +16 градусов, избегать резкого нагрева, охлаждения и попадания прямых солнечных лучей», — отметила она. Ранее кондитер, производитель шоколада Эдуард Лебедев рассказал, что шоколад высокого качества должен содержать в своем составе только какао-масло. Однако для удешевления продукта производители часто добавляют пальмовое. Эксперт советовал читать состав шоколада на упаковке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Белый налет на шоколаде не означает, что продукт испорчен и вреден для здоровья. Такой налет называется жировым «поседением» и говорит о том, что из-за резких перепадов температур на поверхность шоколада переместилось какао-масло. Об этом URA.RU рассказала главный технолог компании Royal Forest Галина Егорова. «Жировое „поседение“ — это когда на изделиях образуется белый жировой налет или белые разводы. Оно возникает в результате миграции при резком перепаде температур какао-масла на поверхность шоколада. Есть такой продукт можно, белый налет не влияет на пищевую безопасность и не означает, что изделие испортилось», — объяснила Галина Егорова. Технолог добавила, что возникает белый налет на шоколаде из-за неправильного хранения. «Причинами появления налета могут быть холодные формы, слишком долгое охлаждение, или начинка. Также эти дефекты могут выявиться в результате неправильного температурного хранения шоколада», — заявила она. В беседе с URA.RU кондитер-технолог «Школы ПП тортов и десертов» Дарья Зеленова добавила, что белый налет также может возникать из-за повышенной влажности при хранении шоколада. «„Седина“ бывает двух видов: жировая и сахарная. При второй на поверхность шоколада поднимаются частички сахара. Образуется налет из-за повышенной влажности при хранении. Шоколад с „сединой“ можно есть, можно использовать для приготовления десертов. Чтобы избежать появления белого налета, нужно хранить продукт в темном сухом месте при температуре +14, +16 градусов, избегать резкого нагрева, охлаждения и попадания прямых солнечных лучей», — отметила она. Ранее кондитер, производитель шоколада Эдуард Лебедев рассказал, что шоколад высокого качества должен содержать в своем составе только какао-масло. Однако для удешевления продукта производители часто добавляют пальмовое. Эксперт советовал читать состав шоколада на упаковке.