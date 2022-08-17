Кондитер рассказал, как распознать некачественный шоколад

17 августа 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Без лаборатории состав шоколада не проверить, сказал Эдуард Лебедев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Шоколад высокого качества не должен содержать в составе никакие масла, кроме какао. Для удешевления состава производители добавляют пальмовое масло. При выборе шоколада нужно изучать его состав. Об этом URA.RU рассказал кондитер, производитель шоколада Эдуард Лебедев. «Есть шоколад гурмэ, а есть индустриальный. В первом обычно содержится купаж из африканских и латиноамериканских бобов. Желательно, чтобы был тростниковый сахар. В составе должно быть написано: какао масса, какао масло, сахар, лецитин. Это продукт, который создает текучесть. Его добавляют меньше, чем один процент. Очень важно какао масло. Это ценнейший продукт. Если хочется делать дешевле и хуже, оно заменяется пальмовыми жирами. Вкус теряется. В составе может быть написано эквивалент какао масла. Но это именно пальмовое масло, только оно может держать форму и стабилизироваться. Проверить, правда ли написана в составе, можно только в лаборатории, а самостоятельно — никак», — сказал Эдуард Лебедев. Кондитер назвал и другие отличия высококачественного шоколада. «Латиноамериканские бобы самые лучшие, а африканские дешевле. Они занимают около 80% рынка. Для гурмэ просто мельче протирают какао. Высококачественные производители трут его до двух дней. Производители некачественного шоколада добавляют пальмовое масло и трут массу меньше по времени. Надо сделать быстрее, чтоб цена была низкая и объем больше. Продают в любом случае настоящий шоколад. Просто сама обработка может быть хуже», — отметил производитель. Ранее об уходе с российского рынка объявил швейцарский производитель премиального шоколада и кондитерских изделий Lindt&Sprüngli. Согласно заявлению на сайте компании, они намерены поддерживать сотрудников согласно российскому законодательству. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шоколад высокого качества не должен содержать в составе никакие масла, кроме какао. Для удешевления состава производители добавляют пальмовое масло. При выборе шоколада нужно изучать его состав. Об этом URA.RU рассказал кондитер, производитель шоколада Эдуард Лебедев. «Есть шоколад гурмэ, а есть индустриальный. В первом обычно содержится купаж из африканских и латиноамериканских бобов. Желательно, чтобы был тростниковый сахар. В составе должно быть написано: какао масса, какао масло, сахар, лецитин. Это продукт, который создает текучесть. Его добавляют меньше, чем один процент. Очень важно какао масло. Это ценнейший продукт. Если хочется делать дешевле и хуже, оно заменяется пальмовыми жирами. Вкус теряется. В составе может быть написано эквивалент какао масла. Но это именно пальмовое масло, только оно может держать форму и стабилизироваться. Проверить, правда ли написана в составе, можно только в лаборатории, а самостоятельно — никак», — сказал Эдуард Лебедев. Кондитер назвал и другие отличия высококачественного шоколада. «Латиноамериканские бобы самые лучшие, а африканские дешевле. Они занимают около 80% рынка. Для гурмэ просто мельче протирают какао. Высококачественные производители трут его до двух дней. Производители некачественного шоколада добавляют пальмовое масло и трут массу меньше по времени. Надо сделать быстрее, чтоб цена была низкая и объем больше. Продают в любом случае настоящий шоколад. Просто сама обработка может быть хуже», — отметил производитель. Ранее об уходе с российского рынка объявил швейцарский производитель премиального шоколада и кондитерских изделий Lindt&Sprüngli. Согласно заявлению на сайте компании, они намерены поддерживать сотрудников согласно российскому законодательству.