Города в Пермском крае получат федеральные гранты

19 августа 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

В Кунгуре восстановят Благовещенский собор и обустроят места отдыха на 95 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU От Пермского края на федеральном конкурсе победили четыре проекта по благоустройству общественных пространств. Конкурс проходил в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Набережные, парки, аллеи и площади в пермских городах реализуют за счет федерального бюджета, передает сайт правительства региона. «От Пермского края победителями стали проекты: „Набережная стихий“ (г. Краснокамск), „Кунгур. Город мастеров.“ (г. Кунгур), „Сердце парка“ (г. Чусовой) и „Заводская набережная“ (г. Добрянка)», — сообщается на сайте. Конкурсный отбор не прошел только проект «Моста времени» из Александровска. В Краснокамске при федеральной поддержке благоустроят набережную Камы, построив там пешеходные дорожки, беседки, смотровые балконы, ротонду, амфитеатр и игровые зоны. В Кунгуре восстановят Благовещенский собор, обустроят места отдыха, а также создадут визит-центр на театральной площади. Проектом «Сердце парка» в Чусовом предусмотрена реконструкция парка на берегу местного пруда с обновлением лодочной станции, постройкой места для памп-трека и места для барбекю. В Добрянке планируют развить общественное пространство у Камы, а также обустроить местную Аллею Доброты. Краснокамский и Кунгурский проект получат из федерального бюджета по 95 млн рублей. Чусовой и Добрянка — по 85 млн рублей.

От Пермского края на федеральном конкурсе победили четыре проекта по благоустройству общественных пространств. Конкурс проходил в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Набережные, парки, аллеи и площади в пермских городах реализуют за счет федерального бюджета, передает сайт правительства региона. «От Пермского края победителями стали проекты: „Набережная стихий“ (г. Краснокамск), „Кунгур. Город мастеров.“ (г. Кунгур), „Сердце парка“ (г. Чусовой) и „Заводская набережная“ (г. Добрянка)», — сообщается на сайте. Конкурсный отбор не прошел только проект «Моста времени» из Александровска. В Краснокамске при федеральной поддержке благоустроят набережную Камы, построив там пешеходные дорожки, беседки, смотровые балконы, ротонду, амфитеатр и игровые зоны. В Кунгуре восстановят Благовещенский собор, обустроят места отдыха, а также создадут визит-центр на театральной площади. Проектом «Сердце парка» в Чусовом предусмотрена реконструкция парка на берегу местного пруда с обновлением лодочной станции, постройкой места для памп-трека и места для барбекю. В Добрянке планируют развить общественное пространство у Камы, а также обустроить местную Аллею Доброты. Краснокамский и Кунгурский проект получат из федерального бюджета по 95 млн рублей. Чусовой и Добрянка — по 85 млн рублей.