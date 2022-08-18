Власти ЯНАО допустили возвращение масочного режима

19 августа 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Оперативный штаб внимательно следит за ситуацией, сообщили в правительстве ЯНАО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Власти Ямало-Ненецкого автономного округа допускают, что из-за увеличившегося числа заболевших COVID, в регион вернут масочный режим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Оперативный штаб внимательно следит за ситуацией. Не исключено возвращение некоторых мер эпидемиологической безопасности, например, рекомендации носить маски», — сообщили там. Ранее сообщалось, что впервые с апреля 2022 года в ЯНАО за сутки заболело коронавирусом 79 человек. Это значит, что заболеваемость COVID в регионе достигла весенних показателей.

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа допускают, что из-за увеличившегося числа заболевших COVID, в регион вернут масочный режим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Оперативный штаб внимательно следит за ситуацией. Не исключено возвращение некоторых мер эпидемиологической безопасности, например, рекомендации носить маски», — сообщили там. Ранее сообщалось, что впервые с апреля 2022 года в ЯНАО за сутки заболело коронавирусом 79 человек. Это значит, что заболеваемость COVID в регионе достигла весенних показателей.