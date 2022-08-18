Власти ЯНАО допустили возвращение масочного режима

Оперативный штаб внимательно следит за ситуацией, сообщили в правительстве ЯНАО
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа допускают, что из-за увеличившегося числа заболевших COVID, в регион вернут масочный режим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Оперативный штаб внимательно следит за ситуацией. Не исключено возвращение некоторых мер эпидемиологической безопасности, например, рекомендации носить маски», — сообщили там.
Ранее сообщалось, что впервые с апреля 2022 года в ЯНАО за сутки заболело коронавирусом 79 человек. Это значит, что заболеваемость COVID в регионе достигла весенних показателей.
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