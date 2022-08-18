18 августа 2022

Власти ЯНАО допустили возвращение масочного режима

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, раздача, медицинская маска
Оперативный штаб внимательно следит за ситуацией, сообщили в правительстве ЯНАО Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа допускают, что из-за увеличившегося числа заболевших COVID, в регион вернут масочный режим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Оперативный штаб внимательно следит за ситуацией. Не исключено возвращение некоторых мер эпидемиологической безопасности, например, рекомендации носить маски», — сообщили там.

Ранее сообщалось, что впервые с апреля 2022 года в ЯНАО за сутки заболело коронавирусом 79 человек. Это значит, что заболеваемость COVID в регионе достигла весенних показателей.

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Власти Ямало-Ненецкого автономного округа допускают, что из-за увеличившегося числа заболевших COVID, в регион вернут масочный режим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Оперативный штаб внимательно следит за ситуацией. Не исключено возвращение некоторых мер эпидемиологической безопасности, например, рекомендации носить маски», — сообщили там. Ранее сообщалось, что впервые с апреля 2022 года в ЯНАО за сутки заболело коронавирусом 79 человек. Это значит, что заболеваемость COVID в регионе достигла весенних показателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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