Заболеваемость COVID в ЯНАО достигла весенних показателей

В ЯНАО растет число заболевших COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Впервые с апреля 2022 года в ЯНАО за сутки заболело коронавирусом 79 человек. Такую статистику предоставляет федеральный оперштаб стопкоронавирус.рф.

«Выявлено случаев за сутки — 79. Один человек госпитализирован за сутки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что умерших в этот период не было. А выздоровело за 67 больных. Также, согласно федеральному порталу ЯНАО, находится в красной зоне. Это означает, что в регионе выявлено «более 150 случаев на 100 тысяч населения за семь суток».

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ожидается вспышка коронавируса в конце августа — начале сентября. Глава ямальского управления Роспотребнадзора рекомендовала властям ввести масочный режим в соцучреждениях региона.