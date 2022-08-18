18 августа 2022
17 августа 2022

Заболеваемость COVID в ЯНАО достигла весенних показателей

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В ЯНАО растет число заболевших COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

Впервые с апреля 2022 года в ЯНАО за сутки заболело коронавирусом 79 человек. Такую статистику предоставляет федеральный оперштаб стопкоронавирус.рф.

«Выявлено случаев за сутки — 79. Один человек госпитализирован за сутки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что умерших в этот период не было. А выздоровело за 67 больных. Также, согласно федеральному порталу ЯНАО, находится в красной зоне. Это означает, что в регионе выявлено «более 150 случаев на 100 тысяч населения за семь суток».

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ожидается вспышка коронавируса в конце августа — начале сентября. Глава ямальского управления Роспотребнадзора рекомендовала властям ввести масочный режим в соцучреждениях региона.

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Впервые с апреля 2022 года в ЯНАО за сутки заболело коронавирусом 79 человек. Такую статистику предоставляет федеральный оперштаб стопкоронавирус.рф. «Выявлено случаев за сутки — 79. Один человек госпитализирован за сутки», — говорится в сообщении. Отмечается, что умерших в этот период не было. А выздоровело за 67 больных. Также, согласно федеральному порталу ЯНАО, находится в красной зоне. Это означает, что в регионе выявлено «более 150 случаев на 100 тысяч населения за семь суток». Ранее сообщалось, что в ЯНАО ожидается вспышка коронавируса в конце августа — начале сентября. Глава ямальского управления Роспотребнадзора рекомендовала властям ввести масочный режим в соцучреждениях региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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