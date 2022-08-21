21 августа 2022
20 августа 2022

В Челябинске стартует первый процесс по делу о взятках в ПФР

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Избрание меры пресечения Александру Орехову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, конвой, клетка, решетка, полиция, суд, орехов александр
Александр Орехов признал вину и сотрудничает со следствием Фото:
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Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

В Центральном районном суде Челябинска 25 августа начнется рассмотрение уголовного дела в отношении заместителя начальника регионального отделения Пенсионного фонда РФ (ОПФР) Александра Орехова, обвиняемого в получении взятки на сумму около 28 млн рублей. Информация о старте процесса содержится в базе судопроизводства.

Как следует из карточки дела, оно поступило в суд еще 22 июля. Судебное заседание назначили на 2 августа, но отложили процесс на 25 августа на 14:30. Рассматривать дело будет новый молодой судья Борис Миронов, который впервые принес присягу судьи 21 июля этого года, а назначен в суд был указом президента за неделю до этого.

По версии следствия, Орехов вместе с управляющим отделением ПФР области Виктором Чернобровиным и начальником АХЧ отделения Рудольфом Зайцевым получили около 28 млн рублей от охранного предприятия за заключение контрактов на охрану зданий челябинских подразделений ПФР. Орехов в отличие от двух других фигурантов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Остальные соучастники знакомятся с материалами дела.

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В Центральном районном суде Челябинска 25 августа начнется рассмотрение уголовного дела в отношении заместителя начальника регионального отделения Пенсионного фонда РФ (ОПФР) Александра Орехова, обвиняемого в получении взятки на сумму около 28 млн рублей. Информация о старте процесса содержится в базе судопроизводства. Как следует из карточки дела, оно поступило в суд еще 22 июля. Судебное заседание назначили на 2 августа, но отложили процесс на 25 августа на 14:30. Рассматривать дело будет новый молодой судья Борис Миронов, который впервые принес присягу судьи 21 июля этого года, а назначен в суд был указом президента за неделю до этого. По версии следствия, Орехов вместе с управляющим отделением ПФР области Виктором Чернобровиным и начальником АХЧ отделения Рудольфом Зайцевым получили около 28 млн рублей от охранного предприятия за заключение контрактов на охрану зданий челябинских подразделений ПФР. Орехов в отличие от двух других фигурантов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Остальные соучастники знакомятся с материалами дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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