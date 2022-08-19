Посетитель гостиницы «Корона» в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, разнес снятый накануне номер. Как сообщили в пресс-службе охранного предприятия, сейчас устанавливается точный ущерб, который нанес мужчина.
«Постоялец устроил погром в номере. Разбитый телевизор, телефон, вырванные с корнем розетки и многое другое — вот что осталось в номере после дебоша мужчины», — сообщили URA.RU в официальной группе ЧОП «Право роста» в «ВКонтакте».
В группе охранного предприятия добавили, что мужчина был задержан и передан полиции. Сейчас правоохранители разбираются в причинах погрома, устанавливают причиненный ущерб.
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