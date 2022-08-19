Посетитель гостиницы в Магнитогорске разгромил номер. Фото

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Эмир Кустурица. Екатеринбург, отель, гостиница, reception, ресепшн
В настоящий момент подсчитывается весь причиненный гостинице ущерб Фото:

Посетитель гостиницы «Корона» в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, разнес снятый накануне номер. Как сообщили в пресс-службе охранного предприятия, сейчас устанавливается точный ущерб, который нанес мужчина.

«Постоялец устроил погром в номере. Разбитый телевизор, телефон, вырванные с корнем розетки и многое другое — вот что осталось в номере после дебоша мужчины», — сообщили URA.RU в официальной группе ЧОП «Право роста» в «ВКонтакте».

В группе охранного предприятия добавили, что мужчина был задержан и передан полиции. Сейчас правоохранители разбираются в причинах погрома, устанавливают причиненный ущерб.

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Посетитель гостиницы «Корона» в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, разнес снятый накануне номер. Как сообщили в пресс-службе охранного предприятия, сейчас устанавливается точный ущерб, который нанес мужчина. «Постоялец устроил погром в номере. Разбитый телевизор, телефон, вырванные с корнем розетки и многое другое — вот что осталось в номере после дебоша мужчины», — сообщили URA.RU в официальной группе ЧОП «Право роста» в «ВКонтакте». В группе охранного предприятия добавили, что мужчина был задержан и передан полиции. Сейчас правоохранители разбираются в причинах погрома, устанавливают причиненный ущерб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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