В настоящий момент подсчитывается весь причиненный гостинице ущерб Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Посетитель гостиницы «Корона» в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, разнес снятый накануне номер. Как сообщили в пресс-службе охранного предприятия, сейчас устанавливается точный ущерб, который нанес мужчина.

«Постоялец устроил погром в номере. Разбитый телевизор, телефон, вырванные с корнем розетки и многое другое — вот что осталось в номере после дебоша мужчины», — сообщили URA.RU в официальной группе ЧОП «Право роста» в «ВКонтакте».

В группе охранного предприятия добавили, что мужчина был задержан и передан полиции. Сейчас правоохранители разбираются в причинах погрома, устанавливают причиненный ущерб.

Фото: группа «Право роста» в «ВКонтакте»

Фото: группа «Право роста» в «ВКонтакте»