Си Цзиньпин резко изменил планы, чтобы поговорить с Путиным

19 августа 2022 в 19:56 Размер текста - 17 +

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетит на саммит ШОС Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель КНР Си Цзиньпин изменил планы, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите ШОС в сентябре. Об сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, это произошло из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. «Идет подготовка к поездке китайского лидера Си Цзиньпина в Центральную Азию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным и другими лидерами на региональном саммите в середине сентября. Предварительное добавление поездки в график господина Си было вызвано визитом спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в начале этого месяца, который был воспринят Пекином как эскалация западного давления на Китай, по словам некоторых источников», — сообщает Wall Street Journal. Саммит ШОС состоится в Самарканде 15—16 сентября. Отмечается, что поездка в Самарканд подчеркнет цель Си развивать более тесное сотрудничество в сфере безопасности со странами, которые не являются союзниками США, для создания оплота против усилий Запада по сдерживанию Китая. Ранее американская делегация прибыла на Тайвань с официальным визитом, что вызвало недовольство Китая. Власти страны не признают независимость острова. Китай направил к берегам Тайваня группировку военных кораблей и самолетов. До этого Китай начал военные учения у Тайваня из-за поездки спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Администрация президента США была против этого визита, сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Bloomberg. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель КНР Си Цзиньпин изменил планы, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите ШОС в сентябре. Об сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, это произошло из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. «Идет подготовка к поездке китайского лидера Си Цзиньпина в Центральную Азию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным и другими лидерами на региональном саммите в середине сентября. Предварительное добавление поездки в график господина Си было вызвано визитом спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в начале этого месяца, который был воспринят Пекином как эскалация западного давления на Китай, по словам некоторых источников», — сообщает Wall Street Journal. Саммит ШОС состоится в Самарканде 15—16 сентября. Отмечается, что поездка в Самарканд подчеркнет цель Си развивать более тесное сотрудничество в сфере безопасности со странами, которые не являются союзниками США, для создания оплота против усилий Запада по сдерживанию Китая. Ранее американская делегация прибыла на Тайвань с официальным визитом, что вызвало недовольство Китая. Власти страны не признают независимость острова. Китай направил к берегам Тайваня группировку военных кораблей и самолетов. До этого Китай начал военные учения у Тайваня из-за поездки спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Администрация президента США была против этого визита, сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Bloomberg.