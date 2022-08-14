Новая делегация США без предупреждения прилетела на Тайвань

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Делегация США будет на Тайване с 14 по 15 августа Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Американская делегация прибыла на Тайвань для встречи с властями, ранее визит не анонсировался. Об этом сообщает Reuters.

«Делегация Конгресса США посетит Тайвань с 14 по 15 августа, чтобы встретиться с высшим руководством Тайваня. Встреча проходит в рамках более широкого визита в Индо-Тихоокеанский регион», — пишет Reuters со ссылкой на заявление посольства США на Тайване.

Издание отмечает, что будут обсуждаться отношения Тайваня и США, а также глобальные цепочки поставок. Disclose.tv сообщило в соцсети Twitter, что рейс уже приземлился на острове и опубликовало видео.

Ранее Тайвань посещала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В Китае были недовольны этим визитом, потому что не признают независимость острова. В связи с этим, Пекин начал военные учения рядом с Тайванем.

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Американская делегация прибыла на Тайвань для встречи с властями, ранее визит не анонсировался. Об этом сообщает Reuters. «Делегация Конгресса США посетит Тайвань с 14 по 15 августа, чтобы встретиться с высшим руководством Тайваня. Встреча проходит в рамках более широкого визита в Индо-Тихоокеанский регион», — пишет Reuters со ссылкой на заявление посольства США на Тайване. Издание отмечает, что будут обсуждаться отношения Тайваня и США, а также глобальные цепочки поставок. Disclose.tv сообщило в соцсети Twitter, что рейс уже приземлился на острове и опубликовало видео. Ранее Тайвань посещала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В Китае были недовольны этим визитом, потому что не признают независимость острова. В связи с этим, Пекин начал военные учения рядом с Тайванем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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