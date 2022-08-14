Новая делегация США без предупреждения прилетела на Тайвань

Делегация США будет на Тайване с 14 по 15 августа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Американская делегация прибыла на Тайвань для встречи с властями, ранее визит не анонсировался. Об этом сообщает Reuters.

«Делегация Конгресса США посетит Тайвань с 14 по 15 августа, чтобы встретиться с высшим руководством Тайваня. Встреча проходит в рамках более широкого визита в Индо-Тихоокеанский регион», — пишет Reuters со ссылкой на заявление посольства США на Тайване.

Издание отмечает, что будут обсуждаться отношения Тайваня и США, а также глобальные цепочки поставок. Disclose.tv сообщило в соцсети Twitter, что рейс уже приземлился на острове и опубликовало видео.

Ранее Тайвань посещала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В Китае были недовольны этим визитом, потому что не признают независимость острова. В связи с этим, Пекин начал военные учения рядом с Тайванем.