Новая делегация США без предупреждения прилетела на Тайвань

Американская делегация прибыла на Тайвань для встречи с властями, ранее визит не анонсировался. Об этом сообщает Reuters.
«Делегация Конгресса США посетит Тайвань с 14 по 15 августа, чтобы встретиться с высшим руководством Тайваня. Встреча проходит в рамках более широкого визита в Индо-Тихоокеанский регион», — пишет Reuters со ссылкой на заявление посольства США на Тайване.
Издание отмечает, что будут обсуждаться отношения Тайваня и США, а также глобальные цепочки поставок. Disclose.tv сообщило в соцсети Twitter, что рейс уже приземлился на острове и опубликовало видео.
Ранее Тайвань посещала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В Китае были недовольны этим визитом, потому что не признают независимость острова. В связи с этим, Пекин начал военные учения рядом с Тайванем.
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