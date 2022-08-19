Главный внештатный нарколог Минздрава задержан в Москве

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Евгений Брюн задержан по делу о мошенничестве, сообщили в СМИ Фото:

В Москве задержали главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна по делу о мошенничестве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудниками УМВД по Юго-Восточному административному округу задержан Евгений Брюн», — сказал источник РИА «Новости». По информации агентства, причиной задержания стало дело о мошенничестве.

По совместительству Брюн является президентом Московского научно-практического центра наркологии, доктором медицинских наук и заслуженным врачом РФ. Помимо этого, врач заведует кафедрой наркологии РМАПО Минздравсоцразвития РФ.

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В Москве задержали главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна по делу о мошенничестве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Сотрудниками УМВД по Юго-Восточному административному округу задержан Евгений Брюн», — сказал источник РИА «Новости». По информации агентства, причиной задержания стало дело о мошенничестве. По совместительству Брюн является президентом Московского научно-практического центра наркологии, доктором медицинских наук и заслуженным врачом РФ. Помимо этого, врач заведует кафедрой наркологии РМАПО Минздравсоцразвития РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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