Главный внештатный нарколог Минздрава задержан в Москве

Евгений Брюн задержан по делу о мошенничестве, сообщили в СМИ
В Москве задержали главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна по делу о мошенничестве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Сотрудниками УМВД по Юго-Восточному административному округу задержан Евгений Брюн», — сказал источник РИА «Новости». По информации агентства, причиной задержания стало дело о мошенничестве.
По совместительству Брюн является президентом Московского научно-практического центра наркологии, доктором медицинских наук и заслуженным врачом РФ. Помимо этого, врач заведует кафедрой наркологии РМАПО Минздравсоцразвития РФ.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»