В Минфине США испугались, что Турция поможет РФ обойти санкции

Замминистра финансов США Адевале Адейемо опасается, что Турция поможет России уклоняться от западных санкций. Свою обеспокоенность он выразил в ходе встречи с заместителем министра финансов Турции Юнусом Элиташем.
«Первый заместитель министра Адейемо озвучил обеспокоенность по поводу того, что российские организации и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, которые ввели Соединенные Штаты и еще 30 стран», — передает ТАСС со ссылкой на заявление Минфина США. Встреча между чиновниками была организована, чтобы обсудить, какие усилия прилагаются обеими странами для соблюдения антироссийских санкций.
В начале августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приезжал в Россию ради встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи президенты достигли ряда договоренностей, в том числе об оплате Турцией российского газа в рублях, сообщает телеканал 360. Сотрудничество Турции и России вызывает раздражение у стран НАТО, передает RT со ссылкой на статью New York Times.
После начала спецоперации на территории Украины многие страны, включая страны ЕС и США, ввели санкции против России. Президент РФ Владимир Путин неоднократно замечал, что санкции оказывают негативный эффект не на Россию, а на те страны, которые их вводят.
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