Володин предложил отправлять в Донбасс за неуважение к военным

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Володин предложил отправить охранника служить на Донбасс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил действия охранников ресторана «Магадан», которые не пустили внутрь военнослужащего в форме ВКС России. Володин предложил отправить владельца ресторана и охранников на службу в Донбасс.

«Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс. Солдаты и офицеры защищают Россию и каждого из нас. И отношение к ним должно быть благодарным и уважительным», — предложил Володин в посте в своем telegram-канале.

Ранее офицера ВКС РФ не пустили в московский ресторан «Магадан», где отмечала день рождения его мама. Из-за того, что он был в форме, ему предложили зайти в ресторан через черный вход. Охранника ресторана уже уволили, передает телеканал 360 слова депутата Госдумы Александра Хинштейна.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил действия охранников ресторана «Магадан», которые не пустили внутрь военнослужащего в форме ВКС России. Володин предложил отправить владельца ресторана и охранников на службу в Донбасс. «Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс. Солдаты и офицеры защищают Россию и каждого из нас. И отношение к ним должно быть благодарным и уважительным», — предложил Володин в посте в своем telegram-канале. Ранее офицера ВКС РФ не пустили в московский ресторан «Магадан», где отмечала день рождения его мама. Из-за того, что он был в форме, ему предложили зайти в ресторан через черный вход. Охранника ресторана уже уволили, передает телеканал 360 слова депутата Госдумы Александра Хинштейна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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