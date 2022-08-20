Володин предложил отправлять в Донбасс за неуважение к военным

Володин предложил отправить охранника служить на Донбасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил действия охранников ресторана «Магадан», которые не пустили внутрь военнослужащего в форме ВКС России. Володин предложил отправить владельца ресторана и охранников на службу в Донбасс.

«Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс. Солдаты и офицеры защищают Россию и каждого из нас. И отношение к ним должно быть благодарным и уважительным», — предложил Володин в посте в своем telegram-канале.

Ранее офицера ВКС РФ не пустили в московский ресторан «Магадан», где отмечала день рождения его мама. Из-за того, что он был в форме, ему предложили зайти в ресторан через черный вход. Охранника ресторана уже уволили, передает телеканал 360 слова депутата Госдумы Александра Хинштейна.