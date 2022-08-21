Украинцы тратят тысячи долларов для побега от призыва в Россию

Украинцы уезжают в Россию, чтобы не служить в армии Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские мужчины призывного возраста тратят тысячи долларов на переезд в Россию, чтобы избежать призыва в армию. Об этом рассказали несколько призывников, переехавших в Россию.

«Уезжал, потому что не хотел оказаться мобилизованным. Не хотел идти в армию. Поехал в Россию, так как напрямую в Европу попасть нет возможности. Все мужчины призывного возраста подлежат мобилизации и их не выпускают из страны. Нашел людей, которые за деньги закрыли глаза на то, что я военнообязанный, и выпустили меня. Весь мой маршрут стоил 2,5 тысячи долларов. Деньги передал на фильтрационном пункте СБУ. Сейчас я в Мелитополе», — рассказал РИА «Новости» уроженец Харькова Александр Тридуб.

Другой призывник Дмитрий Тарануха сообщил, что смог уехать из Украины за две тысячи долларов. «Деньги я собирал долго. Но я хочу уехать к семье. Поэтому я ушел от мобилизации. Не хочу воевать, не разбираюсь в политике, в армии не служил, мне 36 лет и я просто хочу спокойно жить вместе с семьей», — сказал Тарануха.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После начала спецоперации на Украине ввели военное положение, из-за чего мужчинам призывного возраста запретили покидать территорию страны.