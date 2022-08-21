Губернатор: военный аэродром в Севастополе пытались атаковать

21 августа 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

Системы ПВО сработали около военного аэродрома в Севастополе Фото: depositphotos.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военнослужащие попытались нанести удар по аэродрому Бельбек в Севастополе, система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила цели. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Наши [системы] ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в западной части Крыма над Евпаторией, об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Также украинский беспилотник был сбит в Севастополе. Позже вблизи курорта Оленевка на западном побережье Крыма также сработала система ПВО, об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась в конце февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса от геноцида.

Украинские военнослужащие попытались нанести удар по аэродрому Бельбек в Севастополе, система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила цели. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Наши [системы] ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в западной части Крыма над Евпаторией, об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Также украинский беспилотник был сбит в Севастополе. Позже вблизи курорта Оленевка на западном побережье Крыма также сработала система ПВО, об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась в конце февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса от геноцида.