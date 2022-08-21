Губернатор: военный аэродром в Севастополе пытались атаковать

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Клипарт depositphotos.com, пво, противовоздушная оборона, зенитные ракетные комплексы
Системы ПВО сработали около военного аэродрома в Севастополе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие попытались нанести удар по аэродрому Бельбек в Севастополе, система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила цели. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Наши [системы] ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие», — написал Развожаев в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в западной части Крыма над Евпаторией, об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Также украинский беспилотник был сбит в Севастополе. Позже вблизи курорта Оленевка на западном побережье Крыма также сработала система ПВО, об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась в конце февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса от геноцида.

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Украинские военнослужащие попытались нанести удар по аэродрому Бельбек в Севастополе, система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила цели. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Наши [системы] ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в западной части Крыма над Евпаторией, об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Также украинский беспилотник был сбит в Севастополе. Позже вблизи курорта Оленевка на западном побережье Крыма также сработала система ПВО, об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась в конце февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса от геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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