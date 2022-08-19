В Севастополе сбили украинский беспилотник

В Севастополе сработала ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Севастополе, предварительно по беспилотнику, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), все цели поражены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная артиллерия. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены», — написал он в своем telegram-канале. Глава города призвал жителей сохранять спокойствие. «Военные делают свое дело отлично. Поддержим их», — добавил Развозжаев.
Ранее система ПВО сработала в западной части Крыма над Евпаторией, докладывал советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля.
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