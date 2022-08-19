19 августа 2022

В Севастополе сбили украинский беспилотник

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
В Севастополе сработала ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Севастополе, предварительно по беспилотнику, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), все цели поражены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная артиллерия. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены», — написал он в своем telegram-канале. Глава города призвал жителей сохранять спокойствие. «Военные делают свое дело отлично. Поддержим их», — добавил Развозжаев.

Ранее система ПВО сработала в западной части Крыма над Евпаторией, докладывал советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля.

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В Севастополе, предварительно по беспилотнику, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), все цели поражены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная артиллерия. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены», — написал он в своем telegram-канале. Глава города призвал жителей сохранять спокойствие. «Военные делают свое дело отлично. Поддержим их», — добавил Развозжаев. Ранее система ПВО сработала в западной части Крыма над Евпаторией, докладывал советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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