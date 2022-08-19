Власти Крыма: на западе республики сработала система ПВО

Над Евпаторией сработала система ПВО, сообщил Олег Крючков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В западной части Крыма над Евпаторией сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
«В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО», — написал Крючков в Telegram. Он отметил, что Крым находится под надежной защитой.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В ходе нее в Минобороны РФ сообщали, что средства российской ПВО в течение суток уничтожили 10 беспилотников ВСУ.
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