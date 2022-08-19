Власти Крыма: на западе республики сработала система ПВО

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Над Евпаторией сработала система ПВО, сообщил Олег Крючков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В западной части Крыма над Евпаторией сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО», — написал Крючков в Telegram. Он отметил, что Крым находится под надежной защитой.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В ходе нее в Минобороны РФ сообщали, что средства российской ПВО в течение суток уничтожили 10 беспилотников ВСУ.

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В западной части Крыма над Евпаторией сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. «В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО», — написал Крючков в Telegram. Он отметил, что Крым находится под надежной защитой. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В ходе нее в Минобороны РФ сообщали, что средства российской ПВО в течение суток уничтожили 10 беспилотников ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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