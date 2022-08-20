На западе Крыма сработала система ПВО

20 августа 2022 в 23:14 Размер текста - 17 +

В Оленевке сработала система ПВО Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вблизи курорта Оленевка на западном побережье Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. «Крым. Оленевка. Два часа назад в окрестностях отработала система ПВО», — написал Крючков в своем telegram-канале. По его словам, на территории курорта сохраняется спокойная обстановка. 19 августа система ПВО сработала в западной части Крыма над Евпаторией, докладывал советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Также украинский беспилотник был сбит в Севастополе. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась в конце февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса от геноцида.

Вблизи курорта Оленевка на западном побережье Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. «Крым. Оленевка. Два часа назад в окрестностях отработала система ПВО», — написал Крючков в своем telegram-канале. По его словам, на территории курорта сохраняется спокойная обстановка. 19 августа система ПВО сработала в западной части Крыма над Евпаторией, докладывал советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Также украинский беспилотник был сбит в Севастополе. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась в конце февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса от геноцида.