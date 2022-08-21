Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун допустил войны в Азии

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Ли Сянь Лун призвал сингапурцев морально подготовиться к войне в Азии Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Жителям Сингапура следует быть психологически подготовленными к возможному началу конфликта в Азии. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ли Сянь Лун.

«Но посмотрите, как начались [конфликты] в Европе, как внезапно и быстро. И можете ли вы быть уверены, что и в нашем регионе ничего не пойдет не так?», — цитирует Ли Сянь Луна сингапурская газета Today. Премьер-министр также добавил, что гражданам Сингапура следует быть реалистами, потому морально подготовиться к возможной конфронтации в Азии.

Он уточнил, что тревогу вызывает резкая эскалация напряженности в отношениях США и Китая из-за Тайваня. Сянь Лун подчеркнул, что державы должны работать вместе ради решения глобальных проблем, включая изменение климата, пандемии и распространение ядерного оружия.

Ранее американская делегация прибыла на Тайвань с официальным визитом, что вызвало недовольство Китая. Пекин не признают независимость острова. 18 августа США и Тайвань начали переговоры для обсуждения торговых отношения. В начале августа Тайвань посещала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В Китае негативно отреагировали на этот визит, так как не признают независимость Тайваня. Также Пекин начал военные учения в связи с этим.

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Жителям Сингапура следует быть психологически подготовленными к возможному началу конфликта в Азии. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ли Сянь Лун. «Но посмотрите, как начались [конфликты] в Европе, как внезапно и быстро. И можете ли вы быть уверены, что и в нашем регионе ничего не пойдет не так?», — цитирует Ли Сянь Луна сингапурская газета Today. Премьер-министр также добавил, что гражданам Сингапура следует быть реалистами, потому морально подготовиться к возможной конфронтации в Азии. Он уточнил, что тревогу вызывает резкая эскалация напряженности в отношениях США и Китая из-за Тайваня. Сянь Лун подчеркнул, что державы должны работать вместе ради решения глобальных проблем, включая изменение климата, пандемии и распространение ядерного оружия. Ранее американская делегация прибыла на Тайвань с официальным визитом, что вызвало недовольство Китая. Пекин не признают независимость острова. 18 августа США и Тайвань начали переговоры для обсуждения торговых отношения. В начале августа Тайвань посещала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В Китае негативно отреагировали на этот визит, так как не признают независимость Тайваня. Также Пекин начал военные учения в связи с этим.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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