Пелоси раскрыла цель своего визита на Тайвань

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США не позволит Китаю изолировать Тайвань, заявила Нэнси Пелоси Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Целью визита на Тайвань было стремление подтвердить существующий на острове статус-кво. Об этом сообщила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Целью нашего визита на Тайвань было подтверждение сильных отношений, построенных на статусе-кво, который мы поддерживаем», — заявила Пелоси во время общения с журналистами совместно с другими участниками поездки конгресса по Азии, передает РИА «Новости».

По ее словам, власти США сделают все, чтобы не допустить КНР изолировать Тайвань. «Нет никакого отступления от этого [статуса-кво], но мы не позволим Китаю изолировать Тайвань», — отметила американский дипломат.

Китай проводит военные учения у Тайваня из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. США нарушили статус-кво в регионе, так как эта территория никогда не была отдельной, заявляли в МИД Китая. Тайвань решил ответить Пекину военными учениями на юге острова, сообщалось ранее в СМИ.

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Целью визита на Тайвань было стремление подтвердить существующий на острове статус-кво. Об этом сообщила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. «Целью нашего визита на Тайвань было подтверждение сильных отношений, построенных на статусе-кво, который мы поддерживаем», — заявила Пелоси во время общения с журналистами совместно с другими участниками поездки конгресса по Азии, передает РИА «Новости». По ее словам, власти США сделают все, чтобы не допустить КНР изолировать Тайвань. «Нет никакого отступления от этого [статуса-кво], но мы не позволим Китаю изолировать Тайвань», — отметила американский дипломат. Китай проводит военные учения у Тайваня из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. США нарушили статус-кво в регионе, так как эта территория никогда не была отдельной, заявляли в МИД Китая. Тайвань решил ответить Пекину военными учениями на юге острова, сообщалось ранее в СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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