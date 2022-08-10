Пелоси раскрыла цель своего визита на Тайвань

Целью визита на Тайвань было стремление подтвердить существующий на острове статус-кво. Об этом сообщила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
«Целью нашего визита на Тайвань было подтверждение сильных отношений, построенных на статусе-кво, который мы поддерживаем», — заявила Пелоси во время общения с журналистами совместно с другими участниками поездки конгресса по Азии, передает РИА «Новости».
По ее словам, власти США сделают все, чтобы не допустить КНР изолировать Тайвань. «Нет никакого отступления от этого [статуса-кво], но мы не позволим Китаю изолировать Тайвань», — отметила американский дипломат.
Китай проводит военные учения у Тайваня из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. США нарушили статус-кво в регионе, так как эта территория никогда не была отдельной, заявляли в МИД Китая. Тайвань решил ответить Пекину военными учениями на юге острова, сообщалось ранее в СМИ.
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