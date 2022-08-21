21 августа 2022
20 августа 2022
19 августа 2022

В челябинском СИЗО нашли тело осужденного за изнасилование

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Заключенный мог совершить суицид Фото:

В Челябинске в Следственном изоляторе № 3 нашли тело мужчины, осужденного за изнасилование. По предварительным данным, он покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело нашли 20 августа в камере при утреннем обходе, суицид. 45-летний мужчина был осужден за изнасилование. Его пытались реанимировать, но результата это не принесло», — рассказал источник.

В пресс-службу Следственного управления СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

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В Челябинске в Следственном изоляторе № 3 нашли тело мужчины, осужденного за изнасилование. По предварительным данным, он покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело нашли 20 августа в камере при утреннем обходе, суицид. 45-летний мужчина был осужден за изнасилование. Его пытались реанимировать, но результата это не принесло», — рассказал источник. В пресс-службу Следственного управления СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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