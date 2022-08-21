В челябинском СИЗО нашли тело осужденного за изнасилование

Заключенный мог совершить суицид
В Челябинске в Следственном изоляторе № 3 нашли тело мужчины, осужденного за изнасилование. По предварительным данным, он покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Тело нашли 20 августа в камере при утреннем обходе, суицид. 45-летний мужчина был осужден за изнасилование. Его пытались реанимировать, но результата это не принесло», — рассказал источник.
В пресс-службу Следственного управления СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
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