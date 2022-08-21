Украинских студентов привезли познакомиться с Пермским краем

В Соликамске студенты побывали в музее «Сользавод» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, побывали с экскурсией в Пермском крае. На протяжении десяти дней гости исследовали регион и знакомились с туристическими достопримечательностями. Участниками выездной школы стали, в том числе представители Кубы, Сирии и Украины, сообщается на сайте регионального министерства по туризму и молодежной политике.

«В рамках проекта „Культурные пути России: направление Пермь“ в период с 10 по 20 августа города Пермского края посетила многонациональная группа из 30 студентов московских вузов из Бенина, Венгрии, Вьетнама, Китая, Кубы, Молдовы, Непала, Парагвая, Сирии, Сенегала, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Чада. Участники проекта — студенты различных университетов Москвы (РУДН, РЭУ им. Г.В. Плеханова, ВШЭ), приехавшие в Россию на обучение из других стран», — отмечает пресс-служба минтуризма.

Так, в Кунгуре группа студентов посетила ледяную пещеру и побывала на мастер-классе по изготовлению пряников, а в Соликамске побывала в музее «Сользавод». Кроме этого, они посетили Осу, Кудымкар и Чердынь. В Перми иностранные студенты пообщались с министром по туризму и молодежной политике Пермского края Юлией Ветошкиной, с ректором ПГГПУ Константином Егоровым и узнали о возможностях вуза.

На развитие и популяризацию туризма в Прикамье власти потратят более 280 млн рублей. Средства будут направлены грантополучателям. Это позволит обустроить пляжи, спортивные и детские зоны отдыха, приобрести туристическое оборудование и разработать новые туристические маршруты.