Пермские власти раскрыли планы по развитию туризма в регионе

Региональные проекты призваны повысить интерес жителей к внутреннему туризму Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края раскрыло потратит более 280 млн рублей на развитие и популяризацию туризма в регионе. Планы отражены в двух региональных проектах, которые должны быть реализованы в крае: «Развитие туристической инфраструктуры» и «Повышение доступности туристических продуктов». Презентации проектов представлены на сайте минтуризма Прикамья.

«Направления расходования грантов: обустройство пляжа (в соответствии с требованиями национального стандарта РФ); обустройство детских и спортивных зон отдыха; создание пунктов общественного питания; приобретение оборудования, в том числе, снаряжения, инвентаря, экипировки, товаров для отдыха, предназначенного для обеспечения туристической деятельности», — говорится в презентации, касающейся развития туринфраструктуры.

Также участники проекта могут направить средства на организацию новых туристических маршрутов, круглогодичного функционирования бассейнов, создание электронных путеводителей и аудиогидов по ним и другие цели.

Кроме этого, планируется выдавать сертификаты, на которые смогут отдохнуть 6872 школьника. Уточняется, что сертификаты предназначены для учащихся 5-9 классов — те, кто помимо основной школьной программы получает дополнительное образование по общественно-научной и краеведческой направленности. Турсертификатами смогут воспользоваться и лидеры школьного самоуправления, детских общественных объединений и движений (музейное дело, ЗОЖ, экология и др.).

URA.RU рассказывало, что Пермский край вошел в число регионов, который получит федеральные средства на развитие туризма. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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