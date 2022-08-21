Коммунисты призвали мэра Кургана найти виновных в сносе памятника Ленину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Коммунисты требуют, чтобы мэр Кургана Елена Ситникова нашла виновных, которые снесли памятник Владимиру Ленину по адресу Карбышева, 52. Если Ситникова этого не сделает, они будут требовать ее отставки. Об этом сообщают в региональной партии «Коммунисты России».

«<…> при попустительстве местных чиновников украли памятник Ленину, установленный советскими людьми на народные средства. Мы найдем тех, кто украл памятник и привлечем их к уголовной ответственности. А тех чиновников, которые этому способствовали должен наказать курганский мэр вплоть до увольнений с волчьим билетом», — утверждает первый секретарь курганского обкома партии «Коммунисты России» Вячеслав Степанов.

По его словам, если мэр города Елена Ситникова не сможет или не захочет наказывать виновных, тогда коммунисты будут добиваться ее отставки. «Ни один снесенный памятник Ленину не останется без расследования и наказания виновных», — говорит Степанов. По данному заявлению URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU писало, что представители мэрии Кургана объяснили, что памятник Ленину пришлось демонтировать из-за его разрушенного состояния. Скульптура не подлежала транспортировке и восстановлению.