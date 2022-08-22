Эрдоган: цель Турции — устроить встречу Путина и Зеленского

Турция поставила себе цель — устроить на своей территории переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на заседании кабинета министров Турции.
«Как Турция мы делаем все возможное, чтобы закончить этот конфликт миром. Учитывая, что более трети мирового производства зерна реализуется Россией и Украиной, это само по себе критично. Наша цель — разрешить этот кризис, объединив [за столом переговоров] господина Путина и господина Зеленского в нашей стране», — объявил Эрдоган. Его цитирует издание Haber7.
Ранее Эрдоган совершил поездки в Россию и на Украину и переговорил с президентами обеих стран. Во время своего визита во Львов 18 августа он предложил Зеленскому организовать встречу с Путиным. Такое же предложение он сделал Владимиру Путину во время переговоров в Сочи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова решать конфликт с Украиной дипломатическим путем, однако только на своих условиях.
Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля. Ее целями являются помощь ЛДНР, демилитаризация и денацификация Украины, заявлял Владимир Путин.
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Турция поставила себе цель — устроить на своей территории переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на заседании кабинета министров Турции. «Как Турция мы делаем все возможное, чтобы закончить этот конфликт миром. Учитывая, что более трети мирового производства зерна реализуется Россией и Украиной, это само по себе критично. Наша цель — разрешить этот кризис, объединив [за столом переговоров] господина Путина и господина Зеленского в нашей стране», — объявил Эрдоган. Его цитирует издание Haber7. Ранее Эрдоган совершил поездки в Россию и на Украину и переговорил с президентами обеих стран. Во время своего визита во Львов 18 августа он предложил Зеленскому организовать встречу с Путиным. Такое же предложение он сделал Владимиру Путину во время переговоров в Сочи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова решать конфликт с Украиной дипломатическим путем, однако только на своих условиях. Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля. Ее целями являются помощь ЛДНР, демилитаризация и денацификация Украины, заявлял Владимир Путин.