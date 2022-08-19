Эрдоган предложил Зеленскому организовать встречу с Путиным

Реджеп Тайип Эрдоган поддержал Владимира Зеленского Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Эрдоган сказал после встречи с Зеленским во Львове.

«Я также заявил, что мы будем продолжать способствовать разрешению конфликта путем дипломатии и переговоров. Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними», — сказал Эрдоган журналистам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эрдоган отметил, что это был его первый визит на Украину после начала российской спецоперации. Президенты Турции и Украины обсудили двусторонние отношения. Эрдоган заявил, что поддерживает Украину, ее суверенитет и территориальную целостность.

Эрдоган приезжал во Львов 18 августа для встречи с президентом Украины. Ранее СМИ сообщали, что турецкий лидер предложит Зеленскому встретиться с Путиным во время визита во Львов. Во время встречи в Сочи с президентом РФ Эрдоган также предложил организовать их переговоры с главой Украины в Турции. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Делегации двух стран неоднократно проводили переговоры, но не пришли к решению конфликта, пока обсуждение приостановлено. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина будет проводить переговоры с РФ только после вывода военных, передает телеканал 360. Россия не отказывается от переговоров, требования для обсуждения остались те же, цитирует «Национальная служба новостей» замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко. Украина должна признать статус Крыма, ДНР и ЛНР, а также зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, отметил он.