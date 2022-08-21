21 августа 2022
20 августа 2022

Глава департамента ЯНАО пошутил, что стал причиной авиаинцидента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты. Москва , аэропорт, самолет, авиаперевозки
Наиль Хайруллин пошутил, что стал причиной инцидента с воздушным судном Фото:

Директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин сообщил, что стал причиной инцидента с воздушным судном. Информация об этом появилась в telegram-канале чиновника.

«Если кто не понял — это я мчал из Калуги в Губкинский на честный маршрут с Дмитрием Андреевичем (Артюховым — прим. ред.). Успел», — написал Хайруллин.

Глава департамента прикрепил в посте ссылку, в которой сообщается, что экипаж Boeing 737 авиакомпании «Победа» доложил о неопознанном объекте при заходе на посадку в аэропорту Внуково. Объект промчался по взлетно-посадочной полосе на большой скорости.

Ранее URA.RU писало, что директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин анонсировал новый рейс из округа. Самолет полетит из Салехарда в выдуманный город Бумагогорск.

Скрин сообщения

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин сообщил, что стал причиной инцидента с воздушным судном. Информация об этом появилась в telegram-канале чиновника. «Если кто не понял — это я мчал из Калуги в Губкинский на честный маршрут с Дмитрием Андреевичем (Артюховым — прим. ред.). Успел», — написал Хайруллин. Глава департамента прикрепил в посте ссылку, в которой сообщается, что экипаж Boeing 737 авиакомпании «Победа» доложил о неопознанном объекте при заходе на посадку в аэропорту Внуково. Объект промчался по взлетно-посадочной полосе на большой скорости. Ранее URA.RU писало, что директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин анонсировал новый рейс из округа. Самолет полетит из Салехарда в выдуманный город Бумагогорск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...