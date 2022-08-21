Глава департамента ЯНАО пошутил, что стал причиной авиаинцидента

Директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин сообщил, что стал причиной инцидента с воздушным судном. Информация об этом появилась в telegram-канале чиновника.
«Если кто не понял — это я мчал из Калуги в Губкинский на честный маршрут с Дмитрием Андреевичем (Артюховым — прим. ред.). Успел», — написал Хайруллин.
Глава департамента прикрепил в посте ссылку, в которой сообщается, что экипаж Boeing 737 авиакомпании «Победа» доложил о неопознанном объекте при заходе на посадку в аэропорту Внуково. Объект промчался по взлетно-посадочной полосе на большой скорости.
Ранее URA.RU писало, что директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин анонсировал новый рейс из округа. Самолет полетит из Салехарда в выдуманный город Бумагогорск.
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Тelegram-канал директора департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиля Хайруллина
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Директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин сообщил, что стал причиной инцидента с воздушным судном. Информация об этом появилась в telegram-канале чиновника. «Если кто не понял — это я мчал из Калуги в Губкинский на честный маршрут с Дмитрием Андреевичем (Артюховым — прим. ред.). Успел», — написал Хайруллин. Глава департамента прикрепил в посте ссылку, в которой сообщается, что экипаж Boeing 737 авиакомпании «Победа» доложил о неопознанном объекте при заходе на посадку в аэропорту Внуково. Объект промчался по взлетно-посадочной полосе на большой скорости. Ранее URA.RU писало, что директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин анонсировал новый рейс из округа. Самолет полетит из Салехарда в выдуманный город Бумагогорск.