Глава департамента ЯНАО пошутил, что стал причиной авиаинцидента

Наиль Хайруллин пошутил, что стал причиной инцидента с воздушным судном Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин сообщил, что стал причиной инцидента с воздушным судном. Информация об этом появилась в telegram-канале чиновника.

«Если кто не понял — это я мчал из Калуги в Губкинский на честный маршрут с Дмитрием Андреевичем (Артюховым — прим. ред.). Успел», — написал Хайруллин.

Глава департамента прикрепил в посте ссылку, в которой сообщается, что экипаж Boeing 737 авиакомпании «Победа» доложил о неопознанном объекте при заходе на посадку в аэропорту Внуково. Объект промчался по взлетно-посадочной полосе на большой скорости.

Ранее URA.RU писало, что директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин анонсировал новый рейс из округа. Самолет полетит из Салехарда в выдуманный город Бумагогорск.